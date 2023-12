Voedingstrends 2024. Zo gaan we in het nieuwe jaar eten

De afgelopen jaren is er op voedingsgebied enorm veel gebeurd. De maatschappelijke ontwikkelingen en de sterk toegenomen aandacht voor het milieu hebben een enorme stempel op de voedingsmiddelen en eettrends gezet. Het zal je dan ook niet verbazen dat ‘plantaardig en milieuvriendelijk’ (wederom) op nummer één van de voedingstrends voor 2024 staat. Maar er zijn nog veel meer interessante en inspirerende eettrends te ontdekken. We lichten er een paar voor je uit.

Plantaardige vis

Plantaardig is (en blijft) één van de allergrootste, zo niet de grootste, voedseltrends voor 2024. Dat komt niet als een verrassing want de afgelopen tijden is plantaardig zo ongeveer het sleutelwoord in supermarkten en eetwinkels. Plantaardige ‘zuivel’producten, veganistische chocoladeletters, vegavlees, we kijken nergens meer van op. Of toch wel? In 2024 is er volgens het Amerikaanse Whole Foods een vrij nieuwe trend die populair gaat worden: plantaardige vis!

Cacao en rauwe cacaopoeder

Een andere trend die wel eens groot zou kunnen worden, is: cacao, en dan eens niet in de vorm van de klassieke chocoladereep. We gaan het basisproduct herwaarderen. Een handvol cacaoboontjes (al dan niet in een jasje van chocolade) als snack, cacaowater in plaats van chocolademelk en vooral ook rauwe cacaopoeder, een superfood bij uitstek. Anders dan ‘normale’ cacaopoeder gaan, dankzij een speciale bereidingswijze, de gezonde voedingsstoffen in rauwe cacaopoeder niet verloren.

Paddenstoelenkoffie

Een drankjestrend die de trench watchers wel signaleren is paddenstoelenkoffie. Paddenstoelen staan sowieso de laatste tijd in de belangstelling. Zo werkt de modeontwerpster Stella McCartney bijvoorbeeld met vegan leer dat uit het mycelium van paddenstoelen is vervaardigd. Maar terug naar de koffie. Het gaat hier om de toevoeging aan je traditionele koffie van paddenstoelenpoeder dat uit gedroogde paddenstoelen wordt verkregen. Je zou hiermee met minder geconcentreerde koffie kunnen volstaan waardoor je minder cafeïne binnenkrijgt. Overigens is het (nog) niet bekend of de antioxiderende werking en het weldadige effect op je immuunsysteem van paddenstoelen ook werken in de vorm van paddenstoelenpoeder in je koffie.

Noedels

Noedels zijn snel, gemakkelijk, lekker en niet duur én on the rise! Het is misschien niet een van de gezondste voedseltrends voor 2024 maar met de toevoeging van verse groenten en hoogwaardige eiwitten in de vorm van een hardgekookt ei kom je ook met deze eettrend aan de nodige voedingsstoffen.

Mezcal en Sotol

Trend watchers zien nog steeds een roos(oranje)kleurige toekomst voor de Spritz maar er is meer nieuws onder de zon. Zo zouden mezcal en sotol, twee alternatieven voor tequila, wel eens heel geliefd kunnen worden. Mezcal is gemaakt van een mix van verschillende agave planten terwijl sotol wordt gemaakt uit een woestijnplant. De tijd zal het leren :-) Beide drankjes zouden overigens, anders dan tequila, een wat rokerige smaak hebben.

Superfoods en focus op gezondheid

Een trend die we de afgelopen jaren zo ongeveer allemaal omarmd hebben – we zijn er in ieder geval allemaal mee bekend – is voedingsmiddelen met de focus op de gezondheid en essentiële voedingsstoffen als vitaminen, mineralen en proteïnen. Een andere trend is meer aandacht voor de relatie voeding / hormoonbalans waarbij vooral vijftigplussers centraal staan. Populaire superfoods voor 2024 zijn: moringapoeder (peperwortelboom), chiazaad, kelp, avocado, camu camu (bessen) in poedervorm, en simpelweg boekweit.

Pizza pot pie

Volgens Pinterest experts kunnen we in 2024 tropische invloeden in de voedingstrends gaan verwachten. Denk hierbij aan het gebruik van hibiscus, ananas en kokos voor mocktails maar ook voor taarten en andere baksels. Een andere populaire trend onder de jongeren is ‘melty mashups’ met als ‘dubbelop is net zo lekker’ voorbeelden: burger quesadillas, carbonara ramen en pizza pot pie (ga dat maar eens googlen).

Meer voedseltrends 2024

Meer trends die we tegenkomen in de internationale trend reports zijn: niet-alcoholische drankjes, Italiaans-Amerikaanse gerechten (met als steringrediënten tomaten uit blik, pasta, uien en knoflook) en tahini (sesampasta). Inmiddels ingeburgerde voedingstrends zijn de terugkeer van antieke granen, quinoa, matcha en gefermenteerde voedingsmiddelen als kimchi.

