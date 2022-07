Hibiscusthee is het ultieme superfood zomerdrankje

(IJs)koude hibiscusthee is een overheerlijk (en beeldschoon) zomerdrankje maar het is ook een superfood van jewelste!

Hibiscusthee. Dit is een ultieme superfood drank. Foto: Charlotte Mesman

Hibiscusthee, ook wel bekend ‘bissap’ genoemd, wordt getrokken van de rode bloemkelken van de hibiscus plant (Hibiscus Sabdariffa – niet te verwarren met de hibiscus die je in je tuin hebt staan, en die wel ’tuinhibiscus’ wordt genoemd). Deze plant komt oorspronkelijk voor in Afrika en Zuidoost-Azië. Vooral in Afrika wordt veel (koude) hibiscusthee gedronken. Het drankje wordt geserveerd met ijs, suiker of honing en citroen. Het is dorstlessend, overheerlijk, dieprood gekleurd met een ietwat zure smaak die aan cranberry’s doet denken.

Hibiscusthee. Dit is een ultieme superfood drank. Foto: Charlotte Mesman

Hibiscusthee is óók een superfood drankje bij uitstek. Deze thee wordt beschouwd als een krachtige antioxidant, is caloriearm en bevat geen cafeïne. In Afrika wordt het van oudsher gebruikt om de lichaamstemperatuur te verlagen, om hartziektes te bestrijden en om een zere keel te verzachten.

Hibiscusthee. Dit is een ultieme superfood drank. Foto: Charlotte Mesman

Recente wetenschappelijke studies wijzen uit dat hibiscusthee een rol kan spelen bij de behandeling van hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Ook zou hibiscusthee een positief effect kunnen hebben op het lichaamsgewicht (een lager BMI).

Enige voorzichtigheid is wel geboden. Een glas per dag is prima, maar als je er teveel van drinkt, zou het de lever te zwaar belasten. Ook als je zwanger bent, borstvoeding geeft of bepaalde medicijnen gebruikt, kun je deze thee beter niet drinken. Maar in het algemeen is het, als je niet overdrijft, heerlijk genieten van deze overheerlijke thee en zijn weldadige effecten op de gezondheid.

Hibiscusthee. Dit is een ultieme superfood drank. Foto: Charlotte Mesman

In de zomermaanden maak ik voor vriendlief en mijzelf om de andere avond een fles hibiscusthee. Er bestaat twijfel over of de weldadige effecten (enigszins) verloren kunnen gaan als je de bloemen met heet water overgiet. Daarom geef ik de voorkeur aan koud water.

De bereiding is enorm simpel. Ik vul een 1-liter-fles met schroefdop met koud water en schep er ongeveer 5 eetlepels gedroogde hibiscusbloemen in. Dan voltrekt zich een indrukwekkend spektakel. De bloemen kleuren het water onmiddellijk rood. Na een nachtje in de ijskast is de hibiscusthee klaar.

Wij drinken de thee zonder toevoegingen, maar ben je een zoetekauw dan kun je er suiker of honing aan toevoegen. Elke dag weer is het een feest om deze thee te drinken. Schenk de thee door een zeefje zodat de bloemblaadjes niet in je glas belanden. Een paar ijsklontjes erbij en je hebt een ultieme, exotische, beeldschone en supergezonde zomerdrank.