9x Anti-aging tips voor de rijpe huid die (bijna) niets kosten

Het geheim van een mooie huid zit ‘m niet in dure crèmes maar in constante aandacht en bescherming. 9x Anti-aging tips om huidveroudering zoveel mogelijk tegen te gaan.

Huidverzorging. 9 Anti-aging tips voor de rijpe huid

De allernieuwste make-up trends liegen er niet om. De trend is: liever géén foundation. En ook geen camouflageproduct als het even kan. Het is bijna een obsessie aan het worden. Je mag geen spatje make-up product op de huid zien zitten! Deze make-up trend die heel anders is dan de make-up no make-up trend (waarbij wél make-up aan te pas komt), verlegt het accent nog verder naar de dagelijkse huidverzorging.

Natuurlijk weten we allemaal hoe een goede huidverzorging routine eruit ziet, maar laten we er toch nog eens doorheen lopen. Om gefocust te blijven! Want het geheim van een mooie huid zit ‘m vooral in constante aandacht en verzorging, zeker als je niet piepjong meer bent.

Huidverzorging na je vijftigste. 9 Anti-aging tips die je (bijna) niets kosten

#1 Pas op voor de zon. Onbeschermde blootstelling van je huid aan de zon is schadelijk. De zon is één van de grootste huidvijanden. Dat betekent niet dat je niet de zon in mag. We hebben zon nodig, maar moeten er wel verstandig mee omgaan. Zo is het belangrijk om altijd een crème met UV-filter te gebruiken. Waar je ook gaat of staat. In de zomer is het natuurlijk helemaal goed uitkijken. Vermijd de heetste uren van de dag, ga niet te lang de zon in en smeer regelmatig. Handen, decolleté, gezicht… Pak het verstandig aan!

Sinds ik een deel van de tijd in Azië doorbreng, ben ik me er sterker van bewust hoe ‘slordig’ wij nog met de zon omgaan. In Japan zal geen vrouw zonder UV-paraplu en antizonnebrandcrème het huis verlaten, laat staan dat ze zullen zonnen. Zover hoeven we natuurlijk niet te gaan, maar het is goed om je ervan bewust te zijn dat ook die vijftien minuutjes onbeschermd zonnen schade kunnen aanbrengen die je misschien op het eerste gezicht niet ziet, maar in de tijd opbouwt (tien minuutjes hier, een onverwacht middagje onbeschermd bij vrienden in de tuin, toch net even verbrand tijdens een fietstochtje, enzovoorts).

Beauty. 9 Simpele tips tegen huidveroudering

#2 Hydrateren, hydrateren en nog eens hydrateren. Naarmate we ouder worden, wordt onze huid droger. Een dermatoloog vertelde mij eens dat als je een kinderhuidje zou uitwringen, je bij wijze van spreken een kopje vocht zou hebben. Doe je hetzelfde bij een rijpe huid, dan krijg je beduidend minder vocht. Om je huid soepel en elastisch te houden, is het belangrijk om goed te hydrateren. Verzorg je huid daarom dagelijks met hydraterende crèmes. Vooral crèmes met hyaluronzuur kunnen een handje helpen. Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die vocht vasthoudt. Dit stofje is tegenwoordig in veel anti-aging crèmes verwerkt. Maar ook met een eenvoudige klassieker als vaseline kom je al een heel eind, zeker als je huid droog is. Voor overdag kan dit misschien wat te vet zijn (glimmen en stof en vuil aantrekken) maar voor de nacht is het een prima middeltje. TikTokkers die erom bekend staan geobsedeerd te zijn met pro-aging skin care (voorkomen is beter dan genezen) zweren zelfs bij slugging: dikke lagen vaseline die ze ’s nachts op hun gezicht aanbrengen. Zo bont hoef je het natuurlijk niet te maken. Let vooral op de reactie van je huid op alles wat je doet (intuitive skin care).

#3 Trek tijd uit voor de dagelijkse huidverzorging. Hydrateer je huid voor het opmaken (bijvoorbeeld voordat je gaat ontbijten, na het ontbijt maak je je op). Reinig je huid ’s avonds zorgvuldig en masseer een voedende nachtcrème in je huid.

#4 Scrubben. Scrub je huid regelmatig om dode huidcellen te verwijderen en de bloedcirculatie te stimuleren. Ga voor delicate scrubs.

#5 Eet gezond. Eén van de pijlers van een gezonde huid is een gezond voedingspatroon. Vrienden van je huid zijn onder meer: zalm, bosvruchten, peulvruchten, noten en amandelen en olijfolie.

#5 Drink water. Zorg ervoor dat je voldoende vocht binnenkrijgt zodat je huid ook van binnenuit gehydrateerd wordt. Dit is vooral tijdens de warme maanden erg belangrijk. Water drinken heeft bovendien een detox effect.

#6 Rook niet. Roken is, dat weet iedereen, één van de grootste vijanden van onze huid (en niet alleen daarvan). Dus wil je je huidje mooi (en je lichaam gezond) houden, leg dat stinkstokje dan weg. We weten het… het is niet gemakkelijk.

#7 Voedingssupplementen. Er zijn momenten waarop je wat minder gezond eet, of waarop je voedingsstoffen tekort komt. Op die momenten kun je overwegen om je voeding met een supplement te integreren. Voedingssupplementen zijn vrij verkrijgbaar en betaalbaar. Je kunt je door je huisarts laten adviseren.

#8 Leer je huid kennen. Verdiep je in de wereld van de huidverzorgingsproducten en kies je crèmes bewust. Stel een routine samen die bij jouw huid past. Denk daarbij probleemgericht. Wat heeft je huid nodig, op welke punten wil je verbetering zien? Elke huid is anders. Leer je huid – sterke en zwakke punten – kennen. Let op: goede crèmes hoeven niet duur te zijn!

#9 Beschouw je huid als een kostbaar bezit, iets dat je moet koesteren. Een mooie huid vraagt aandacht, heel veel aandacht. Alleen als je je huid dagelijks goed verzorgt, zul je er de vruchten van plukken. De eerste resultaten zullen je aanmoedigen om je huid goed te blijven verzorgen.

Dit is alles. Zoals je ziet, komen er geen chirurgische ingrepen of medicijnen aan te pas. Een goede huidverzorging, ook met vrij goedkope producten, zit ‘m vooral in het voorkomen (verstandig zonnen, niet roken) en verzorgen. De beste vriend van je huid ben JIJZELF!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE