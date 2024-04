Ben jij aan een nieuwe zonnebril toe? Of heb je zin in een nieuw exemplaar? Check dan deze zonnebrillen trends voor lente zomer 2024

Dit zijn de grootste zonnebrillen trends voor lente zomer 2024. Bayonette bril. Foto Charlotte Mesman

Van retro-geïnspireerde monturen tot statement zonnebrillen. Het brillenaanbod van dit seizoen is opvallend trendy en voegen een edgy twist aan je lente- en zomerlook toe. Dit zijn de grootste zonnebrillen trends voor lente zomer 2024.

Bayonette zonnebrillen

Een van de opvallende trends voor de zomer van 2024 is de heropleving van de bayonetta zonnebril. Met zijn kleine, ovale of zachte rechthoekige montuur en zijn minimalistische design zorgen deze zonnebrillen voor een instant ‘moeiteloos-cool’-allure. Hailey Bieber en Bella Hadid zijn grote fans van deze door Y2K geïnspireerde look, wat bewijst dat de bayonette een grote comeback maakt.

Gekleurde monturen in pop stijl

Dit zijn de grootste zonnebrillen trends voor lente zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend die deze zomer steeds populairder wordt, is de opkomst van monturen in pop kleuren. Van dikke, gewaagde stijlen tot strakke, minimalistische ontwerpen, bij deze zonnebrillen draait alles om het maken van een statement. Bijzonder opmerkelijk zijn de zonnebrillen met dikke witte monturen, die een frisse, moderne kijk op een klassieke look bieden. Deze brillen met pop allure voegen een speels vleugje aan je zomer outfits toe.

Klassiekers: van pilotenbril tot Wayfarer

Dit zijn de grootste zonnebrillen trends voor lente zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

De immer populaire pilotenbril blijft de zonnebrillen trends domineren, waarbij merken als Tom Ford, Balenciaga en Saint Laurent eigentijdse interpretaties van deze tijdloze stijl bieden. Gekenmerkt door hun kenmerkende druppelvorm en metalen montuur, zijn aviators een eeuwige favoriet onder het modepubliek.

Zonnebrillen voor lente zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Ook de klassieke Wayfarer van Ray-Ban met zijn ietwat hoekige, donkere montuur en donkere glazen en soortgelijke brillen blijven een lieveling in modeland. Het zijn ideale zonnebrillen voor die filmsterrenlook (met gegarandeerd anti-hangover camouflage effect).

Oversized brillen

Daarnaast gaan we zonnebrillen met uitvergrote kenmerken of overdreven details zien, zoals XL monturen, opvallende geometrische vormen en luxueuze versieringen die je zonnebril (en jou) een dure look verlenen.

