Ken jij deze light alternatieven voor ooglidcorrecties?

De huid rond onze ogen is gevoeliger dan de rest van onze gezicht en daarom zijn de tekenen van veroudering daar sneller zichtbaar. De oogleden worden slapper en gaan hangen, er kunnen wallen ontstaan, of donkere kringen, rimpels en een karakteristieke ‘groef’ of ‘geul’ die van je binnenste ooghoek richting je wang loopt en die wel ‘traangoot’ wordt genoemd. Al deze verschijnselen kunnen je gezicht een vermoeide uitdrukking geven. Omgekeerd staat een open en frisse oogopslag en ontspannen oogcontouren voor een jong en uitgerust uiterlijk.

Ooglidcorrectie

Een veel voorkomende ingreep om hangende oogleden en wallen te corrigeren is de ooglidcorrectie. De overtollige huid van boven- en eventueel ook onderooglid wordt weggehaald, soms ook wordt de oogspier ingekort en wordt vetweefsel (denk aan wallen) verwijderd of verplaatst. Het is een chirurgische ingreep en daarom vrij invasief. Je ogen worden gehecht en er is een herstelperiode van enkele weken.

Light alternatief: fillers

Een ‘light’ alternatief voor de ooglidcorrectie is: fillers op basis van hyaluronzuur, een lichaamseigen stof. Dit is een snelle en minder invasieve manier om de ogen te verjongen. Anders dan de ooglidcorrectie zijn fillers ook heel geschikt om de traangoot aan te pakken.

De traangoot is een soort sikkelvormige ‘geul’ die ontstaat door volumeverlies en door zwelling van wallen waar de oogspier zich bevindt. Soms kan de traangoot donker kleuren of pigmenteren waardoor deze nog meer zichtbaar wordt. Fillers kunnen hier een belangrijke rol spelen. Als behandeling op zich of als aanvulling op een ooglidcorrectie.

De traangoot correctie valt onder de zogenaamde ‘lunchtijdbehandelingen’. Dit soort behandelingen zijn onder meer populair bij de heren in de leeftijdsgroep van 45 en 60 jaar. De behandeling duurt ongeveer een kwartier en daarna kun je direct terug naar je werk. Omdat er maar heel weinig vulmiddel nodig is, zijn blauwe plekken zeldzaam. Het effect van zo’n behandeling duurt 8 tot 12 maanden. Omdat hyaluronzuur een lichaamseigen stof is, wordt deze in de loop der tijd door het lichaam geabsorbeerd.

Ook wallen onder de ogen en huidverslapping rond de ogen kunnen met fillers aanmerkelijk verbeteren. Er zijn specifieke technieken ontwikkeld die het mogelijk maken om fillers niet als vulmiddel te gebruiken maar om de huidweefsels op te tillen. Hierdoor krijg je een liftend effect en wordt de huid glad gestreken. Deze behandeling is vooral populair bij vrouwen. Ook schaduwen en rimpels kunnen met fillers worden aangepakt, zeker als die het gevolg zijn van volumeverlies. De behandelingen hebben allemaal een korte duur en herstelperiode.

Informeer je goed voordat je besluit om je oogzone met fillers te laten behandelen en wend je tot een ervaren en deskundige arts. Het is heel belangrijk dat de fillers op de juiste manier worden gezet.

