Ken jij deze TikTok lippen beauty hack?

Veel beauty hacks en tips gaan tegenwoordig viral dankzij TikTok. Soms zijn het extreme tips, soms zelfs gevaarlijk maar er zitten ook nuttige beauty hacks tussen zoals de lippen hack waarover je nu gaan vertellen. Die lijkt ook de goedkeuring van de beauty experts te kunnen wegdragen.

Lippen hack

De lippen hack die op dit moment viraal is, is een combinatie van twee beauty producten die je misschien al in huis hebt. Het gaat om een hyaluronzuur serum en om een lippenbalsem als vaseline.

Hyaluronzuur staat erom bekend dat het vocht vasthoudt. Het zou zelfs 1000 keer zijn gewicht in water kunnen aantrekken. Het is een lichaamseigen stof. Het is ook de filler bij uitstek om volumes te creëren, of het nu om injecties voor vollere lippen of volumes elders in het gezicht gaat.

De eerste stap van de nieuwe beauty hack is dat je een hyaluronzuur serum – iets dat we gewoonlijk voor ons gezicht gebruiken – op je lippen aanbrengt.

Stap twee is de vaseline of een andere occlusieve vetcrème. Deze crème breng je over het serum aan zodat je de hyaluronzuur insluit en deze werkzame stof goed in je lippen kan doordringen. Deze stap kun je vergelijken met slugging, een andere TikTok beauty trend die viraal ging en waarbij je voor het slapen gaan enorme hoeveelheden vaseline op je gezicht aanbrengt om het vocht (en werkzame stoffen) in je huid in te sluiten en vast te houden.

Zachtere lippen

Wat doet de nieuwe lippen hack voor jouw lippen? Als je van het hyaluronzuur (plus vaseline) een filler effect verwacht dan moeten we je teleurstellen. Je krijgt van deze beauty hack géén vollere lippen.

Maar je lippen zien er wél mooier, beter gehydrateerd en verzorgder uit. Het is een fantastische truc voor als je droge lippen of vaak velletjes hebt. Het is ook een goede basis voor je lippenstift. Je lippen mogen er dan niet voller van worden, toch voegt het net even iets extra’s toe, ook al is het effect natuurlijk maar tijdelijk.

Maar nogmaals, heb je last van droge lippen, dan is deze beauty hack de way to go.

Klik hier voor beauty tips voor de heren op ADVERSUS