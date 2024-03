Haartrends 2024. Dit lobkapsel zouden iedereen wel willen hebben. Foto Charlotte Mesman

Bij de Nina Ricci Fashion Show voor herfst winter 2024-2025 in Parijs stal Frans model Thylane Blondeau de aandacht met haar supercoole lobkapsel. Wij waren op slag verliefd op dit stijlvolle kapsel, met een lengte van enkele centimeters onder de kin, een zijscheiding en een zwoele retro feeling.

Lobkapsel in de schijnwerpers

Een eindeloze stroom aan bekendheden, it-girls en celebs liep tijdens de Paris Fashion Week te hoop bij de modeshow van Nina Ricci. Onder hen Thylane Blondeau, een Frans model. Het model maakte op vierjarige leeftijd haar start in de modellenwereld, werd in 2018 uitgeroepen tot mooiste gezicht van de wereld, en is met haar lengte van 1,67 cm één van de kleinste modellen ever (ze valt in de range van Kate Moss). Thylane droeg een lange jurk met een zwart lijfje met haltertop en een crèmewitte rok, maar het was – zoals gezegd – vooral haar halflange kapsel dat de aandacht trok.

Zijscheiding en retro look

Het kenmerkende element van Thylane’s lobkapsel is de zijscheiding. Verder was haar haar steil maar volumineus geföhnd met een zwoele retrobeweging in de haarpunten die deed denken aan de klassieke Hollywood-glamour. Deze manier van föhnen maakt volgens de haartrends voor 2024 een comeback. We gaan niet meer voor waves vanaf het oor richting de haarpunten, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan, maar voor een verfijnd volumineus kapsel met naar buiten gekrulde haarpunten.

Moeiteloze elegantie

Het lobkapsel straalt een gevoel van moeiteloze elegantie en moderniteit uit. De lengte, net onder de kin, is universeel flatterend en past bij verschillende gezichtsvormen. De zijscheiding versterkt de gezichtskenmerken en voegt een vleugje asymmetrie toe, wat zorgt voor een visueel aantrekkelijk effect. De voorste haarlokken zijn bovendien zo geföhnd dat ze het gezicht omlijsten en het smaller doen lijken. De retrobeweging en volumineuze haarpunten voegen speelsheid en persoonlijkheid toe aan het kapsel, waardoor het perfect is voor zowel formele gelegenheden als dagelijks gebruik.

Veelzijdig

Eén van de redenen waarom het lobkapsel zo geliefd is bij modeliefhebbers, is dat je er alle kanten mee op kunt. Of het nu steil en glad gedragen wordt, gewild warrig en volumineus, of met accessoires zoals haarspelden of haarbanden, de lob kan gemakkelijk worden aangepast aan jouw eigen smaak en persoonlijke stijl. Het is een kapsel dat moeiteloos kan worden gedragen op elk uur van de dag (en nacht!), waardoor het een favoriete keuze is voor modebewuste vrouwen en it-girls.

Het lobkapsel dat te zien was op de Nina Ricci Fashion Show FW 2024-2025 in Parijs, gedragen door Thylane Blondeau, bewijst maar weer dat dit klassieke maar eigentijdse kapsel nog steeds een tijdloze trend is. Met zijn lengte net onder de kin, zijscheiding naar buiten gekrulde haarpunten, biedt de lob een perfecte balans tussen elegantie en moderniteit dat zelfvertrouwen en stijl uitstraalt. Wij staan te trappelen om de schaar in onze lokken te laten zetten en ons een coupe à la Thylane te laten aanmeten. Wat jullie?

