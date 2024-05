These boots are made for walking. De laarzentrends voor lente zomer 2024 zijn… extreem. En niet altijd lopen ze even lekker :-)

De laarzentrends voor lente zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Als het op schoenentrends voor lente zomer 2024 aankomt, is het bijna niet meer bij te houden. Er zijn zoveel trends! Van platform schoenen tot kitten heels, van teenslippers (weer helemaal terug) tot vissers sandalen, van sneakers (en ook daarin zien we weer allerlei trends) tot pillow sandals. En dan hebben we het nog niet over de laarzentrends gehad. Ook daarin zien we van alles voorbijkomen. We lichten een paar streetstyle looks met laarzen uit die we tijdens de Paris Fashion Week tegenkwamen. Om je door te laten inspireren.

Afzaklaarzen

De laarzentrends voor lente zomer 2024. Bettina Looney. Foto Charlotte Mesman

Verrassend genoeg zagen we tijdens de Paris Fashion Week weer afzaklaarzen opduiken. Het is een laarzentrend die we al een paar jaar zien. Met slouchy boots maak je een enorm statement. Met een paar hooggehakte exemplaren steel je de show maar ook met afzaklaarzen zonder hakken mag je er zijn. Dit soort laarzen spreken voor zich dus geef ze een centrale plek in je look. Je kunt ze het beste met een korte rok of jurk, of met shorts, dragen.

Op onze streetstyle foto’s zie je een paar combinaties. Bettina Looney draagt slouchy boots onder een ballonjurk, een supertrend voor lente zomer 2024. Let ook op de bril met fijn montuur en kleurloze glazen.

De laarzentrends voor lente zomer 2024. Caroline Hu. Foto Charlotte Mesman

Caroline Hu spotten we bij Zimmermann in zwarte slouchy boots van Loewe. Ze droeg ze met bewerkte zwarte pantykousen, een kaki minirok met bijpassende top en zwarte handschoenen.

Platte laarzen

De laarzentrends voor lente zomer 2024. Rachel Marx (links). Foto Charlotte Mesman

Je mag het qua look ook best rustiger aandoen. Laat je daarvoor maar eens inspireren door Rachel Marx. Het model droeg tijdens de Paris Fashion Week vrij klassieke platte laarzen tot iets onder de knie. Ze had ze gecombineerd met kniekousen en dunne zwarte pantykousen onder een bermuda. Dit is een look die je heel goed aankunt als de lente het laat afwachten.

Stoere boots

De laarzentrends voor lente zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

Je kunt ‘verleiden’ met een paar hooggehakte laarzen maar je kunt ook door het leven stappen op stoere boots zoals die van het model op onze streetstyle foto. Cowboy boots doen het dit seizoen nog steeds goed maar wil je je look naar een hoger niveau tillen ga dan voor een boots met punk/rock inspiratie. Draag de laarzen over een strakke zwarte spijkerbroek met top. Casual en cool. Bij fris lenteweer gooi je je trench over. Het mixen van verschillende stijlen is nog altijd één van de meest populaire mode trucs.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

