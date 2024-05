Weet jij dat er nu ook smart kattenluiken en automatische kattenbakken zijn?

De technologie maakt reuzensprongen, niet alleen voor de mens maar ook voor dieren. Zo zijn er tegenwoordig smart kattenluiken – dat is: kattenluiken met chip – en automatische kattenbakken. Ze maken jou en je harige vrienden er het leven prettiger op.

Kattenluik met chip

Een kattenluik met chip is een luik waar alleen jouw kat doorheen kan. Dat heeft verschillende voordelen. Allereerst houdt het indringers van buitenaf uit je huis. Een ander – groot – voordeel is dat je per kat kunt bepalen of hij of zij naar buiten mag. Niet alle katten kunnen immers het straatleven aan. Vind je het fijn om te weten waar je kat uithangt als je niet thuis bent, dan is zo’n smart kattenluik ook ideaal want via een app op je mobiele telefoon kun je het doen en laten van je harige vriend controleren: je kunt zien of hij of zij binnen of buiten is en hoeveel keer hij of zij door het luikje is gegaan.

Het kattenluik met chip stel je af op de unieke microchip van je kat. Is je kat niet gechipt, dan los je dat op met een penning met chip aan een halsband. Het installeren van je smart kattenluik is verder heel eenvoudig. Dat doe je door je kat een keer door het luikje te laten gaan. Vanaf dat moment heeft je harige vriend vrij toegang en gaat het luikje automatisch open als hij of zij in de buurt komt. Heb je meerdere katten en poezen dan herhaal je de procedure voor elk dier dat naar buiten mag. Sommige smart kattenluiken kunnen zelfs tot 32 registraties hebben.

Automatische kattenbak

Maar er zijn nog meer ontwikkelingen in de dierenwereld. Zo zijn er tegenwoordig ook automatische en semi-automatische (elektrische) kattenbakken.

Een automatische kattenbak is geheel zelfreinigend zodat je niet dagelijks aan de slag hoeft om alles schoon te houden. De kattenbakvulling wordt automatisch gefilterd en afgezonderd in een kattenbak die je maar om de één of twee weken hoeft te legen. Datzelfde geldt voor de semi-automatische kattenbak met dat verschil dat je het schoonmaakproces zelf in gang moet zetten door aan een hendel te trekken of door het bovenste gedeelte van de kattenbak te draaien (vergelijk het met het doortrekken van de wc).

De voordelen van dit soort kattentoiletten – of ze nu smart of semi-automatisch zijn – spreken bijna voor zich: je hoeft de kattenbak niet meer dagelijks schoon te maken wat veel werk scheelt. Verder bevatten deze kattenbakken een geurfilter waardoor je afrekent met onfrisse kattengeurtjes in huis.

Of je kiest tussen een semi-automatische of een smart kattenbak, hangt af van jou en je harige vriend. Idealiter is de smart kattenbak natuurlijk het fijnst omdat je niet hoeft ‘door te trekken’. Als je weinig thuis bent, is dit een uitkomst. Het enige is dat het automatische reinigingsproces geluid maakt. Niet alle katten vinden dit even prettig. Verder is een smart kattenbak natuurlijk wel iets prijziger dan een semi-automatische kattenbak. Wat je ook kiest, het is in ieder geval minder arbeidsintensief en hygiënischer dan een gewone kattenbak.