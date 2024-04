Witte jurken zijn een huge modetrend voor zomer 2024. Photos courtesy of Louis Vuitton, Ermanno Scervino, Stella McCartney

Het was een explosie van witte jurken op de catwalks voor lente zomer 2024. Elk zich respecterend modemerk stuurde wel één of meerdere witte jurken de runway op. Dit levert ons enorm veel keuze op. De witte jurk staat in het zonnetje als nooit tevoren. Deze modetrends voor zomer 2024 gaan we zien.

Verschillende lengtes

Witte jurken zijn een huge modetrend voor zomer 2024. Photo courtesy of Valentino

Net zoals in de roklengtes, vliegen ook de zomen van de witte jurken alle kanten op. Maxi, midi, mini. Elke lengte is geoorloofd. Bij veel mode maisons zagen we bovendien verschillende lengtes naast elkaar. Zo showde Valentino een groot aantal witte jurken die uiteenliepen van superkort en minuscuul tot aan de enkels.

Uiteenlopende stijlen

Witte jurken zijn een huge modetrend voor zomer 2024. Photo courtesy of Prada

Ook de stijlen lopen sterk uiteen. Om maar even bij Valentino te blijven: dit modehuis (dat overigens onlangs creatief directeur Pierpaolo Piccoli inruilde voor Alessandro Michele, bekend van Gucci) showde opengewerkte micro-jurkjes met een hoog tailoring gehalte maar ook een lange witte overhemdjurk. Opvallend op de catwalk was bovendien dat een lange, witte en opengewerkte (avond)jurk met witte sneakers (!) werd gepresenteerd.

Witte jurken zijn een huge modetrend voor zomer 2024. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Valentino is één van de vele voorbeelden. Ook de zomercollectie van een merk als Acne Studios blonk uit in variëteit. Zo showde een witte lange slank afkledende en mouwloze jurk met veren maar ook een lange doorzichtigwitte jurk met draperieën en opgestikte bloemen in hetzelfde materiaal. Deze lange jurken werden dan weer afgewisseld door een (wederom) witte trui-jurk en een mouwloos jaren ’60 mini-jurkje dat witte pantykousen en jarretel werd geshowd.

Van sexy tot casual, van retro tot bohémien, van doorzichtig tot opengewerkt, van slank afkledend tot oversized. Eigenlijk laten de modetrends voor zomer 2024 letterlijk van alles zien.

De witte jurk altijd en overal

Voordeel van de witte jurk is dat deze zich heel gemakkelijk laat dragen. We zagen al dat je ze met sneakers mag combineren. Maar ook witte pantykousen en pumps. Bij Stella McCartney werd een lange witte jurk met hoge zijsplitten geshowd met strakke hoge en witte laarzen. Het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino koos voor platte sandaaltjes en presenteerde een doorzichtigwitte jurk met een zilverkleurige onderbroek en – heel onverwacht – een geweven stro tas voor een bohemien twist. Een andere manier om je look te updaten volgens de allernieuwste modetrends is: je witte jurk combineren met rode schoenen zoals bij Prada (rode schoenen zijn een topper dit seizoen).

Zo kun je met een witte jurk een stijlvolle look creëren maar net zo goed een hoogzomerse strandlook. Het ligt eraan welk model je kiest en hoe dat vervolgens gaat combineren. Zelfs hetzelfde exemplaar kun je verschillende moods meegeven. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je fantasie gaan.

