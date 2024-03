Dit zijn de beste streetstyle looks bij Miu Miu. Laat je inspireren

Zin in de lente (en zomer) mode? Laat je inspireren door het coolste merk van het moment. Miu Miu. Dit zijn de beste streetstyle looks.

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Als er één modemerk is dat trends zet, dan is het wel Miu Miu. Het merk is voor de tweede keer op een rij uitgeroepen tot Brand of the Year. En dat snappen wij heel goed. Miu Miu is jong, cool, vernieuwend en toonaangevend. De modeshow voor herfst winter 2024 2025 op 5 maart was weer een hele happening.

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Al een uur voor aanvang van de show begonnen de it-girls en influencers van alle kanten aan te stromen. We wisten gewoon niet meer waar we kijken – en fotograferen – moesten. Je kon gewoon niet om de Miu Miu looks heen.

Herenzwembroeken

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Een rode draad in de looks waren de fel gekleurde mannelijke zwembroeken met wit rijgkoord die op zich of onder broeken of rokken werden gedragen. Die zwembroeken zijn kenmerkend voor de nieuwe zomercollectie. We zijn benieuwd of we deze nieuwe vondst van Miu Miu deze zomer ook echt in het straatbeeld gaan zien en of we ze zelf zullen gaan dragen. Je weet het maar nooit!

Ballonrokjes

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Een andere vondst van Miu Miu is het ballonrokje, een modetrend die we volgens ons de komende zomer nog héél veel gaan zien. Overigens is Miuccia Prada niet de enige die dit rokje voor de komende zomer uit het archief trok, ook op andere catwalks kwamen we het tegen.

Roklengtes

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Behalve korte ballonrokjes, korte rokjes met een A-lijn en mini-jurkjes zagen we ook kuitlange jurken in retro stijl langskomen. Een topper is de goudkleurige jurk met laag uitgesneden V-hals die over een oversized trui werd gedragen.

Preppy looks

Opvallend waren ook de donkerblauwe blazers en truien, en de blauwwitte ruitjesoverhemden… allemaal in preppy stijl. Miuccia zou Miuccia niet zou als ze niet met een bijzondere combinaties zou komen. In dit geval maakte ze de looks af met witte ballonrokjes of met bermuda met altijd weer zo’n zwembroekenlook.

Supercoole schoenen

Dit zijn de beste streetstyle looks bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Ook de schoenen zijn supercool en onderling heel verschillend. Van de zachtbruine sneakers met gekleurde veters worden wij op slag hebberig. De sneakers hebben twee kleuren veters per schoen en dan ook nog eens onderling verschillend. Kijk maar eens naar onze streetstyle foto’s.

Verder is meteen bevestigd dat zwarte mocassins met witte sokken nog steeds mogen! Maar Miu Miu komt met nog veel meer nieuws voor onze onderdanen. Zo haalt ze de teenslipper weer van stal en geeft ze er een hippe twist aan met gekleurde koorden. Om het nog maar niet te hebben over de bootschoenen onder een avondjurk… :-)

Bekijk de streetstyle looks en laat je inspireren voor jouw nieuwe lentelook!

