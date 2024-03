Laat je inspireren door de persoonlijke kledingstijl van de modellen. Check deze off-duty looks van de modellen in Parijs.

3 Off-duty looks van de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Model off-duty stijl is inmiddels een bekend begrip in de modewereld. Het draait in deze esthetiek allemaal om hoe de modellen zelf zich kleden als ze niet op de catwalk of voor de camera staan. De meest populaire fotomomenten zijn direct na een modeshow, als de modellen, vaak nog met het haar en de make-up van de show maar in hun eigen kleding, de showlocatie verlaten.

Voor model off-duty plaatjes heb je behalve een fototoestel ook een speurneus, geduld en snelle benen nodig. Het kan lang duren voordat de modellen na de show naar buiten komen en je loopt ze gemakkelijk mis in de drukte. Soms ook verlaten ze de locatie via een achterdeurtje en kom je met lege handen thuis.

Het gebeurt ook dat de modellen snel door moeten naar de volgende show of dat ze gewoon geen zin hebben om even stil te staan voor een kiekje. Dan is het snel door naar de volgende. Omdat ze bovendien zo ongeveer allemaal tegelijk naar buiten komen, moet je overal ogen hebben en snel keuzes maken want je gaat geheid wat modellen missen.

Maar gelukkig zijn er ook momenten waarop het allemaal lekker loopt en kun je mooie model off-duty look schieten waar we onze redactie maar ook jullie enorm veel mode inspiratie kunnen opdoen.

De flamboyante stijl van model Sascha Rajasalu

3 Off-duty looks van de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een model dat off-duty de show steelt, is Sascha Rajasalu. Dit model heeft een heel eigen kledingstijl: een mix van retro en modern waarbij ze er niet voor terugschrikt om bont (nep?) en hoge hakken te dragen. Op deze foto zie je hoe ze moeiteloos een strakke spijkerbroek – op zich al iets bijzonders in deze tijden – combineert met een donkere mantel met royale bontkraag. Onder de jeans draagt ze hoge hakken met studs en beenwarmers! Ook de tas die aan haar arm bungelt is niet alledaags en ruikt naar vintage.

De androgyne stijl van model Alix Bouthors

3 Off-duty looks van de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een ander model dat er een persoonlijke kledingstijl op nahoudt, is Alix Bouthors. Dit model houdt van stoere, ietwat mannelijke looks. Op deze foto, na de show van Valentino, draagt ze een supercoole wijde jas in het bruin, met daaronder een spijkerbroek met hoge omslag en schoenen met een dikke zool. Onder de jas een oversized hoodie en daaronder nog een (wat lijkt) fleecetrui in een mooie blauwe fantasie.

De casual-chique look van model Kim Schell

Streetstyle Parijs. Model Kim Schell. Foto Charlotte Mesman

Als je van een casual look met een chique twist houdt, dan is de look van model Kim Schell misschien iets voor jou. Dit model kwam bij de Chanel show naar buiten in spijkershorts met een ceintuur met studs, een zwarte top en een halflange jas met (net zoals Sascha) een indrukwekkende bontkraag. Onder de shorts droeg ze pantykousen en halfhoge laarzen. Het is een manier om in de lente toch al vast die nieuwe korte broek te dragen.

