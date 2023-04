Beautytips. Jouw lentedieet voor een slank en gezond lijf

Met de komst van de lente krijgen we weer zin om extra aandacht aan ons eigen lichaam te besteden. We passen onze beautyroutine aan en stappen eindelijk weer eens in andere kleuren de deur uit. Maar neem ook je voedingspatroon onder de loep. In de winter sluipen er nog wel eens ongemerkt ongezonde gewoontes (troosteten) in. Gooi die overboord en laaf aan groenten en fruit van het seizoen zodat je straks in optimale en energieke vorm de zomer ingaat. Check onze tips voor gezond lentedieet.

Jouw lentedieet voor een slank en gezond lijf

Hoe ziet een gezond voedingspatroon eruit? Om welke aanpassingen vraagt de lente? Wat zijn de adviezen van de voedingsdeskundigen en welke winterse gewoontes kun je beter vergeten. We hebben een lijstje met tips, adviezen en ideeën voor een voedzaam, gezond en gebalanceerd dieet voor je waar je mooier van wordt, energieker, strakker en slanker.

1. Ga voor volkoren producten. Weg met wit brood en witte rijst. Met volkoren producten vergroot je de hoeveelheid vezels die je binnenkrijgt op een gezonde en natuurlijke manier. Je darmen zullen je dankbaar zijn.

2. Zeg vaarwel tegen suiker. Een zoetje in de koffie en daar moet je het maar mee doen. Zoals je snel aan suiker gewend raakt, zo snel raak je de gewoonte om zoete dingen te eten af. Gewoon laten staan, niet meer aan denken, na een paar dagen mis je het niet meer. Echt!

3. Vlees mag, maar dan wel mager. Kijk uit met vet vlees, vooral als het rood is. Ga, als het even kan, liever voor kip, vis, eieren, noten en peulvruchten. Zorg ervoor dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt.

4. Wees niet bang voor vetten zolang het ‘goede’ vetten zijn. De vetten in zalm bijvoorbeeld zijn een optimale bron van eiwitten en omega 3. Denk ook aan avocado’s, noten en olijfolie.

5. Van fruit (niet al te zoet) en groenten kun je nooit teveel eten. Verwen jezelf ook eens met een verse sap of een fruit smoothie (een smoothie bevat meer vitaminen en vezels dan sap en geeft snel een voller gevoel). Maak ze wel zelf zodat je precies weet wat erin zit of verzeker je ervan dat er geen suiker is toegevoegd.

6. Drink voldoende water. Dit is een advies dat niet mocht ontbreken. Onderschat het niet want het is heel belangrijk voor je lichaam om voldoende vocht binnen te krijgen. Ook je huid vaart er wel bij!

7. Eet niet buiten de maaltijden om. Als je ervoor gekozen hebt om naast de hoofdmaaltijden ook een twee (gezonde) snackmomenten in te lassen, houd je daar dan aan. Raak daarbuiten nog geen koekje aan!

8. Beweeg! Het mag dan geen voedingstip zijn maar bewegen en gezond eten gaan nu eenmaal hand in hand. Het zijn de peilers voor een goede lichamelijke vorm.

9. Maak je maaltijden van tevoren klaar en bewaar ze in de koelkast. Een portie volkoren rijst, broccoli en een stukje vette zalm kunnen gerust wachten totdat je thuiskomt. Zo voorkom je dat je afwijkt van je dieet of tijdens het eten koken gaat snacken omdat je zo’n trek hebt.

Klik hier voor fitnesstips voor de heren op ADVERSUS