Eten & lijnen. Verstandig troost-eten in de winter

Verstandig troosteten in de winter

Eten doe je om in leven te blijven, om je lichaam de nodige energie en voedingsstoffen te verschaffen, om de honger te stillen. Maar er zijn ook veel andere redenen waarom we eten. Omdat we het lekker vinden, omdat eten ons emotionele zekerheid geeft, als beloning omdat we een klus hebben geklaard of een doel hebben bereikt, als we gestresst zijn of als troost als de dingen even niet meezitten.

En als het buiten dan ook nog eens donker en koud is, dan vallen we al snel terug op extra (vette) hapjes, snacks of een glaasje gluhwein. Omdat deze voedingsmiddelen een warm gevoel verschaffen en een ‘feel good’-effect hebben. Jammer alleen dat veel ’troost-voedsel’ vaak niet gezond is en bovendien ook nog eens een negatief effect op de lijn heeft.

Toch zijn er voor ‘slechte’ troost-drankjes en -gerechten ook wel ‘goede’ vervangers te vinden. We hebben een paar suggesties voor je en weten zeker dat we je hiermee op nog meer ideeën brengen.

#1 Thee met een smaakje in plaats van warme chocolademelk

Ben jij zo iemand die zich bij koud weer laaft aan mokken vol warme chocolademelk? Lekker, dat is zeker. En troostend is het ook. Maar hetzelfde ‘hartverwarmende’ effect bereik je ook met thee. Tegenwoordig zijn er vele en ook volle, zelfs pittige smaakjes die ook een troostend en hartverwarmend effect hebben.

#2 Koffie, een bakje troost

Een bekende ’trooster’ is het kopje koffie (het bakje troost), niet in het minst om de warme geur die gemalen koffie verspreidt. Heb je zin in iets ‘vollers’ en ‘zachters’, trakteer jezelf dan op een cappuccino of een koffie verkeerd.

#3 Warme melk met honing in plaats van calorierijke toetjes

Vooral in de winter hebben we de neiging om ons te buiten te gaan aan crèmige en calorierijke desserts. Fruit voelt vaak te licht en te ‘koud’ aan. Maar een goed alternatief is een glas warme melk met honing. Heerlijk ook voor het naar bed gaan.

#4 Heldere soep in plaats van crèmesoep

Een koud voorafje valt in de herfst en winter vaak niet goed en de neiging om op romige en dikke soepen terug te vallen is groot. Wil je de calorieën beperken maar toch genieten van de warmte van een soep, ga dan vooral voor heldere soepen en bouillon (beter nog als je ze zelf klaarmaakt).

#5 Pure chocolade in plaats van melkchocolade met hazelnoten

Chocolade… Ha! Een notoire trooster en oppepper waar we vooral in de winter veel zin in hebben. Maar ook een notoire dikmaker. Wil je calorieën beperken, ga dan voor pure chocolade (zo puur mogelijk). Deze bevat minder calorieën dan melkchocolade met noten (en alles erop en eraan) maar nodigt bovendien ook minder uit tot dooreten (vooral als je boven de 80% cacao zit en de smaak wat bitterder is).

#6 Volgraanproducten in plaats van witte pasta, witte rijst en witbrood

Langzame koolhydraten als brood, pasta en rijst zorgen voor een warm en voldaan gevoel. Vervang de ‘witte’ varianten door volgraan- en volkorenproducten. Net zo ‘feel good’ en wel zo gezond. Hartverwarmende specerijen in plaats van vette dressings

Verwarm lichaam en geest met specerijen in plaats van met vette dressings. Ga voor spaanse pepertjes, nootmuskaat en kaneel, om er maar een paar te noemen.

#7 Comfort food. Een hoofdstuk apart

Een hoofdstuk apart is ‘comfort food’, een term die we in deze woelige tijden steeds vaker zullen gaan horen. Comfort food staat voor huisgemaakte gerechten die meestal vrij eenvoudig klaar te maken zijn. Ze roepen een warme en geborgen familiesfeer op of prettige associaties met onze kindertijd. Wat iemand als comfort food ervaart, wordt vaak door zijn achtergrond en cultuur bepaald. Elk land heeft zijn eigen comfort food. Het zijn meestal de traditionele recepten die in de huishoudens vaak klaargemaakt worden. In Amerika is dat bijvoorbeeld macaroni met kaas. Ovenschotels als lasagne zou je als Italiaans comfort food kunnen beschouwen. In ons landje zou je kunnen denken aan gerechten als appelmoes, aardappelpuree, lauwwarme griesmeelpap en pindakaas, maar ook aan traditionele maaltijden als boerenkool met worst en hutspot. Ga je op zoek naar comfort, troost, in de wereld van het eten (of wil je iemand troosten), trek dan eens wat meer tijd uit om te koken en trakteer jezelf en je dierbaren op een heerlijk traditionele maar vooral huisgemaakte maaltijd.

TRENDYSTYLE