Loop vooruit op nagellaktrends voor 2022. Lak je nagels in de allernieuwste kleuren. Voor doordeweekse dagen of voor de Feesten.

Nagellaktrends 2022. Zo gaan we onze nagels in het nieuwe jaar lakken. Foto: Charlotte Mesman

Tegenwoordig kun je in de trends (of het nu om mode-, kapsel of make-up trends gaat) een tweedeling aanbrengen: je hebt de klassieke modewereld en je hebt de social media. Op de social media zien we de meest extreme dingen gebeuren terwijl de trends die in de klassieke (professionele) modewereld het licht zien meestal streven naar vernieuwing op een stijlvolle, verfijnde en rustige manier. Beide werelden beïnvloeden elkaar.

Nagellaktrends 2022. Zo gaan we onze nagels in het nieuwe jaar lakken. Foto: Charlotte Mesman

Als we naar de nagellaktrends voor 2022 dan zien we – zoals gewoonlijk – op de social media veel nail art en innoverende of extreme dingen gebeuren. In de modewereld daarentegen houden de influencers het voor winter 2022 daarentegen extreem rustig. De nagellaktrends voor 2022 die we daar tegenkomen, zijn eenvoudig en chic.

We zetten ze voor je op een rijtje:

Nagellaktinten in nude en natuurlijke kleuren zijn in trend. Denk hierbij aan bleekroze, beige, camel, taupe en bruintinten. Deze kleuren hadden tijdens de modeweken de overhand.

Nagellaktrends 2022. Zo gaan we onze nagels in het nieuwe jaar lakken. Foto: Charlotte Mesman

Op z’n retour: karameltinten zoals we die de vorige seizoenen zagen.

zoals we die de vorige seizoenen zagen. Hot: stem je natuurlijke nagellakkleur af op je outfit (of op je tas). Monochrome outfits (tonsurton) zijn een huge trend en ze drukken hun stempel ook op de nagellaktrends voor 2022.

Nagellaktrends 2022. Zo gaan we onze nagels in het nieuwe jaar lakken. Foto: Charlotte Mesman

Rode nagellakkleuren in alle toonaarden. Dit zal niemand iets verbazen want rood is één van de meest geliefde make-up kleuren voor 2022. Klik hier om er meer over te lezen.

in alle toonaarden. Dit zal niemand iets verbazen want rood is één van de meest geliefde make-up kleuren voor 2022. Klik hier om er meer over te lezen. Felle kleuren : groen en blauw, ook in contrast met felle kleuren in je outfit (color blocking).

: groen en blauw, ook in contrast met felle kleuren in je outfit (color blocking). Ultrachic: zwarte nagels .

. Qua vormen zien we enerzijds korte en rechte nagels en anders lange, ovaalvormige nagels .

en anders . Een hint naar de nail art van de social media is: mismatched nails waarbij elke vingernagel een andere nagellak kleur krijgt.

Nagellaktrends 2022. Zo gaan we onze nagels in het nieuwe jaar lakken. Foto: Charlotte Mesman

Opvallende afwezige: French manicure!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren door de nagellaktrends voor 2022.

TRENDYSTYLE