Op zoek naar inspiratie voor jouw mode look voor de Feesten 2021 (want ondanks alles gaan we ervoor!). We hebben 3x streetstyle looks voor je die je op weg helpen.

Modetrends 2021. 3x Streetstyle looks om je in deze feestmaand door te laten inspireren. Foto: Charlotte Mesman

Het mogen dan niet de Feesten zijn die we in gedachten hadden, we laten de moed niet zakken. Die feestjurk gaat aan! Voor het geval je inspiratie nodig hebt, zochten we drie streetstyle looks met feestelijke twist volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 voor je uit. Om ideeën voor jouw eigen feestlook op te doen.

Pailletten

Modetrends 2021. 3x Streetstyle looks om je in deze feestmaand door te laten inspireren. Natalie Osman. Foto: Charlotte Mesman

Geen Feesten zonder pailletten! Trek die paillettenjurk of -rok aan. Ga van top tot teen in pailletten voor een über sprankelende look. Wat je ook kunt doen – en dit is minstens net zo trendy en stylish – is een pailletten item combineren met een items in stoere wintermaterialen zoals knitwear of zelfs ribfluweel. Een voorbeeld? Combineer een paillettenrok met een grote wollen wintertrui.

Qua schoeisel mag je deze feesten alle kanten op. Kijk maar eens naar de (Prada) schoenen die influencer Nataly Osman op onze streetstyle foto draagt (lomper kan niet!). Andere leuke en shockerende opties zijn teddy slippers en zoiets als kaplaarzen!

Modetrends 2021. 3x Streetstyle looks om je in deze feestmaand door te laten inspireren. Foto: Charlotte Mesman

Let ook even op het kapsel: zo’n wetlook met lage knot is überstylish en gemakkelijk zelf thuis na te doen. De make-up is natuurlijk, maar wel met een zachtroze blush (blush is dé make-up trend van het moment) voor een feestelijke, frisse uitstraling.

Mismatchen

Modetrends 2021. 3x Streetstyle looks om je in deze feestmaand door te laten inspireren. Foto: Charlotte Mesman

Je ziet het: mismatchen is een huge modetrend voor de Feesten 2021. Dat blijkt ook duidelijk uit de outfit op onze tweede streetstyle foto. Aan de ene kant zien we een slip dress met feestelijke details maar dan wel met een wollen truitje eronder.

Topper zijn de goudkleurige laarzen. Met zilver- of goudkleurig schoeisel ben je deze feesten enorm in-trend. Hot zijn ook puntige pumps in spannende kleurtje en misschien wel met een strass-bijou erop.

Persoonlijkheid

Modetrends 2021. 3x Streetstyle looks om je in deze feestmaand door te laten inspireren. Samantha De Reveziis. Foto: Charlotte Mesman

Waar het om gaat, is dat je een feestlook creëert die past bij jouw eigen persoonlijk. Een influencer die geheel haar eigen koers vaart is Samantha De Reviziis. We spotten haar bij de modeshow van Prada in een lange witte rok met daarop een aparte donkere blazer met ceintuur in de taille. Om het geheel te ontdramatiseren draag ze aan haar voeten stoere kistjes.

Let ook op de vlechten met haarpiercings (op internet vind je haarpiercings tegen een zacht prijsje) en de bril. Als dit geen mismatchen is! En toch klopt het allemaal. Met een dergelijke look vier je de feesten op jouw eigen persoonlijke manier. Haal alle items die je lief zijn bij elkaar en maak er iets stijlvols van.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw feestlook (of, waarom ook niet, voor je modelook voor een doordeweekse dag).

We wensen je alvast fijne dagen toe.

TRENDYSTYLE