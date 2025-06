Pyjamastrepen zijn dé zomerse modetrend van 2025. Zo draag je ze stijlvol. Foto Charlotte Mesman

De grens tussen loungewear en high fashion is flinterdun geworden—en deze zomer krijgt die nonchalante stijl een gestreepte upgrade. Maak kennis met pyjamastrepen, één van de grootste en friste modetrends voor zomer 2025: deze moeiteloze, relaxed-chique trend zet de toon op terrassen, strandfeestjes en catwalks wereldwijd.



Van luchtige broeken tot nonchalante blouses en zelfs boxershorts—modehuizen van New York tot Kopenhagen geven de klassieke pyjamastreep een elegante make-over. Denk niet aan slaapoutfits, maar aan verfijnde, draagbare mode items met de allure van een zomerse droom.

Pyjamastrepen met stijl



Wat deze trend fris maakt? Het draait allemaal om verfijnd comfort. De strepen zijn verticaal en smal, uitgevoerd in luchtige katoenen poplin, zijdeachtige blends en zachte viscose. De kleuren zijn zomers subtiel: ijsblauw, lavendel, botergeel, wit, mintgroen. Maar ook donkerdere tinten als marineblauw zorgen voor contrast en karakter.

De broek als blikvanger

Pyjamabroeken zijn deze zomer een key piece. Of je nu kiest voor een losse drawstringstijl of een meer getailleerde variant, ze brengen een relaxed silhouet dat perfect is voor warme stadsdagen of zwoele avonden. Combineer je pyjamabroek met een bijpassende gestreepte blouse voor een total look, of houd het simpel met een wit T-shirt en chunky sandalen. Voeg een gouden ketting (met schelpen!) toe en je bent good to go.

Boxershorts: onverwachts chic

De boxershort is de onverwachte favoriet van het seizoen, cool én betaalbaar! Hoog in de taille en uitgevoerd in lichte stoffen met fijne strepen, zijn ze perfect voor een zomerse city look. Combineer je shorts met een basic T-shirt, een tanktop, een bijpassend overhemd of een opengewerkt zomers breisel—speels maar stijlvol. Wordt het frisser? Trek er kniehoge laarzen bij aan voor een nonchalante, maar edgy touch.

De pyjamabermuda: de nieuwe summer chic

Een absolute must dit seizoen? De pyjamabermuda. Deze iets langere short met nonchalante pasvorm en fijne streep is hét bewijs dat comfort en klasse perfect samengaan. Draag ‘m met een mooie, crispy witte blouse—liefst licht oversized, met opgerolde mouwen voor dat nonchalant-elegante gevoel. Voeg daar een wit sandaaltje met een halfhoge hak aan toe en je hebt een look die zo de stad in kan, maar net zo goed op een zomers diner bij zonsondergang past. Supercool, moeiteloos en stijlvol—de pyjamabermuda is jouw go-to voor dagen waarop je niet hoeft te kiezen tussen gemak en flair.

Van top tot teen in streep



Durf voor de all-over look te gaan: gestreept van top tot teen. De verticale lijnen verlengen je silhouet en geven instant fashion credibility. Mix verschillende streepdiktes of kleurtonen binnen hetzelfde palet, of breek het geheel met een cropped top of opvallende riem.

Final touch

Pyjamastrepen zijn geen hype, ze zijn een statement. Een look die zegt: “Ik ben comfortabel, maar volledig on point.” Het is de perfecte balans tussen casual en chic, tussen klaar voor het strand en klaar voor de stad. Dus of je nu naar een rooftopborrel gaat of je favoriete ijskoffie haalt—dit seizoen doe je het in strepen. Want de coolste zomerlooks beginnen bij… een pyjama-inspiratie.

