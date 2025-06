Zon, zomer en magie: dit is waarom 21 juni zo’n bijzondere dag is

21 juni, zonnewende

Wat hebben de midzomerfeesten in Scandinavië, yoga op het strand bij zonsopkomst en druïden bij Stonehenge met elkaar gemeen? Juist: 21 juni, de langste dag van het jaar én de officiële start van de zomer. Deze dag – ook wel de zomerzonnewende genoemd – zit boordevol licht, symboliek en verrassend veel gezondheidsvoordelen.

21 juni

Op 21 juni staat de zon op z’n hoogste punt aan de hemel. Het is de dag waarop we de meeste zonuren van het jaar krijgen. In Nederland betekent dat ruim 16,5 uur daglicht – van vroeg in de ochtend tot diep in de avond kun je genieten van dat warme, goudgele licht. Als er ooit een dag was om buiten te zijn, dan is het vandaag wel.

Midzomerfeesten

In oude tijden was dit hét moment voor feesten en rituelen. In Scandinavië vieren ze Midsommar met bloemenkransen, dansen rond de meiboom en aardbeientaarten. Bij Stonehenge verzamelen zich jaarlijks duizenden mensen om te zien hoe de zon precies tussen de stenen opkomt. Het is een dag van licht en verbinding, met jezelf, de natuur en elkaar.

Magisch voor lichaam en geest

Maar ook zonder bloemenkrans of druïdenmantel heeft 21 juni een bijna magisch effect op je lijf en hoofd. Zonlicht stimuleert de aanmaak van vitamine D, wat goed is voor je botten, immuunsysteem en humeur. Het verhoogt ook de productie van serotonine, ons gelukshormoon. Geen wonder dat we ons op deze dag zo energiek en vrolijk voelen!

Bewust genieten

Het is ook hét moment om letterlijk stil te staan bij het ritme van de natuur. De zomerzonnewende markeert een kantelpunt: na vandaag worden de dagen weer langzaam korter. Juist daardoor voelt 21 juni als een uitnodiging om bewust te genieten van het nu. Van de zon op je huid, van een ijsje op een terras, van een avondwandeling zonder jas.

Dus trek je schoenen uit, loop op blote voeten door het zand (hier is lopen door het zand goed voor!) of gras, kijk omhoog naar die stralende zon en vier dat het zomer is! Of je dat doet met een picknick, een yogasessie, een kampvuur of een spontane strandduik – deze dag vraagt maar één ding: leef het licht.

Fijne zomerzonnewende!

