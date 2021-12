De Italiaanse keuken. Zabaglione, krachtig afrodisiac. Foto Charlotte Mesman

Een dessert dat gemakkelijk te bereiden is. Als je tenminste eieren – verse eieren – in huis hebt. Dan zet je hem (en jezelf) in een handomdraai deze warme lekkernij voor. En we zullen je nog iets verklappen: als dit geen afrodisiac is…! wil je het lustopwekkende effect versterken, serveer er dan nog een stukje chocolade bij of schaaf er wat chocola over.

Ingrediënten voor 4 personen

4 eierdooiers

100 gram suiker

50 gram zoete marsala-wijn of rum

50 gram droge witte wijn

Bereiding

Verhit ruim water in een grote pan (voor au bain marie). Doe ondertussen de eierdooiers en de suiker in een klein pannetje (dat in de grote pan past) en klop de ingrediënten op tot een schuimende crème. Voeg dan de wijn en de marsala erbij, plaats het pannetje in het hete water en blijf kloppen tot je een dikke, schuimende massa hebt verkregen. Serveer het dessert onmiddellijk.

