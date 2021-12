Lippenstift trends 2022. Deze winter hebben we allemaal een grote mond

Of je nu voor naturel kleuren of voor rode lippenstift gaat, volgens de make-up trends winter 2022 hebben we deze winter allemaal een grote mond.

Lippenstift trends 2022. Volle lippen (dankzij overlining) is dé trend. Foto: Charlotte Mesman

Laten we maar direct met de deur in huis vallen. Eén van de belangrijkste make-up trends voor winter 2022 is ‘overlining’. Deze trend hebben we te danken aan de comeback van de jaren ’90 die op dit moment zo ongeveer overal zijn stempel op drukt.

Voor de lippenstift trends voor 2022 betekent dit onder meer dat we weer bruine lippenstift gaan dragen maar vooral ook dat we weer aan de slag gaan met andere make-upjes die we lange tijd niet gezien hebben: lipliners en lipglos.

Heb je smalle lippen, dan is dit echt nieuws om de vlag uit te hangen! Lipliner en lipgloss zijn de S.O.S oplossing als je van nature smalle lippen hebt. Het is ook het anti-aging antwoord op minder volumineuze lippen ten gevolge van het verstrijken van de jaren.

Lipliner en overlining gaan hand in hand. Als we lippotlood gebruiken, dan komen we al snel bij overlining (kleur buiten de contouren van je lippen aanbrengen) uit. We zeiden het al: deze trend is ideaal voor iedereen met dunne lippen. Maar ook als je volle lippen hebt, mag je volgens de allernieuwste make-up trends er nog best een paar millimeter bijsmokkelen. Zelfs celebs als de zusjes Jenner en Emily Ratajkowski die toch echt niet mogen klagen (ook omdat ze van alles aan hun mond hebben laten versleutelen) grijpen in deze periode maar al te graag naar het lippotlood om er nog een schepje bovenop te doen.

Overlining is niet alleen perfect om je mond groter te laten lijken, maar ook om de vorm ervan te corrigeren of veranderen. Zo kun je de Cupidoboog extra accentueren of je lippen een rondere vorm meegeven.

Welke kleur lippotlood?

Welke kleur lippotlood je gebruikt, hangt helemaal af van het resultaat dat je wilt bereiken. Je kunt je lippenstift en lippotlood in dezelfde kleur kiezen zodat nauwelijks te zien is dat je over de contouren van je mond bent heengegaan. Maar… en dit is een nieuwigheid, je mag ook best laten zien dat je er iets van lippen hebt bijgekleurd. Je mag dus gerust een lippotlood gebruiken dat afwijkt van je lippenstift. Je mag zelfs je lippen met een lippotlood in kleur contouren en vervolgens je mond alleen opmaken met een transparante glos!

Glos

Make-up trends 2022. Lipliner en glos. Modeshow: Fendace lente zomer 2022

En hiermee komen we bij die andere liptrend voor winter 2022: de terugkeer van glos. Ook dit is een mooie en tegelijkertijd corrigerende trend want zo’n vernisje over je lippen doet ze volumineuzer en voller lijken. Bovendien staat zo’n glos jong en sensueel alsof je net je tong over je lippen hebt laten glijden. Bijna stout dus maar ook heel mooi en zeker geschikt voor alle leeftijden.

