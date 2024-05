Modetrend voor lente zomer 2024: lange zwierige rokken. Photo courtesy of Max Mara, Philosophy, Valentino

Er zijn van die modetrends die opeens doorzetten. Je ziet ze op de catwalks, schenkt er niet veel aandacht aan, maar dan nemen ze van het ene op het andere moment het straatbeeld over. Voor dit seizoen is dat het geval met lange zwierige rokken. Het is dé rokkentrend voor lente zomer 2024. We lopen je er even doorheen.

Lang en zwierig

We zeiden het al. De rokken van het moment zijn lang en zwierig. Ze komen in allerlei modellen maar zijn vooral volumineus. Een van de hotste trends is de ballonrok. Met een ballonrok tot op je kuit of lang steel je de show. Maar je kunt ook kiezen voor een plissérok, een rok met aangerimpelde taille of wijd uitlopende rok.

Smetteloos wit

Rokkentrend voor lente zomer 2024: lange zwierige rokken. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Als het op (niet)kleuren aankomt, is wit een topper. Wit is sowieso de kleur van het moment. Total white looks zijn je van het. Kies je voor een lange, witte rok dan kan het niet misgaan.

Zwart

Rokkentrend voor lente zomer 2024: lange zwierige rokken. Photo courtesy of Tod’s

Geen wit zonder zwart. Zwarte rokken zijn op dit moment minstens net zo populair als wit. Je kunt er total black looks mee creëren, maar ook zwart-witte looks. Kleur is voor deze trend een beetje taboe.

Fantasieën

Rokkentrend voor lente zomer 2024: lange zwierige rokken. Photo courtesy of Dior

Wil je voor een fantasie kiezen, laat het dan een zwart-witte of op zijn hoogst zwart met crème of beige tinten zijn. Deze rokken doen het goed met zwarte tops of een beige crochet top (een andere trend).

Zwart leer

Fans van een stoere look kunnen hun rok in (fake) zwartleer of een zwarte glansstof kiezen. Ook hier ga je weer voor een zwarte of witte top.

Doorzichtig

Doorzichtig is ook een enorme modetrend voor lente zomer 2024, of het nu om jurken, blouses of – ja! – rokken gaat. Draag een lange doorzichtige zwarte rok met zwarte pantykousen of een zwarte onderbroek met hoge taille. Te gewaagd? Draag ‘m dan over een broek.

Hoe draag je je lange rok?

Rokkentrend voor lente zomer 2024: lange zwierige rokken. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Ingetogen, minimalistisch, zonder accessoires, zonder kleur. Of, enige uitzondering, bohémien met strooien of rieten accessoires. Onder de rok draag je loafers, sneakers, ballerina’s (hot!), stoere boots of (platform)sandalen. Op de rok draag je een mooi truitje, een simpel wit T-shirt, een bijbehorende top of een neutrale top met blazer. Waar het om gaat, is dat je interessante silhouetten creert. Let daarom goed op de volumes. Wil je op safe gaan, dan draag je een volumineuze (ballon) rok met strak truitje of klein (cropped) T-shirt.

