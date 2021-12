Heerlijk, bubbels! 6x Champagne weetjes. Ken jij ze?

6x Champagneweetjes

Tijdens de feestdagen vloeit de champagne rijkelijk. Niets is zo feestelijk als een fles bruisende bubbels. Waar kun je nu beter mee toosten dan met zo’n slank, smal glas met dit goudkleurige, goddelijke vocht?

Wanneer drink je campagne?

Champagne is geschikt voor elke gelegenheid! Eigenlijk hoeven we er de feestdagen niet voor af te wachten. Champagne bij het ontbijt is superchic. Champagne als aperitief is altijd goed. Een glas champagne aan het begin van een diner is stijlvol en stimuleert de eetlust, maar tegelijkertijd vormt een glas champagne ook een welkome afsluiting van iedere maaltijd. Deze goddelijke drank laat zich perfect vergezellen door hartige maar ook door zoete hapjes en desserts. En champagne is natuurlijk het drankje bij uitstek om een heuglijke gebeurtenis – een overwinning, afsluiting van een project, het bereiken van een resultaat – te vieren.

Champagne is een kameleontisch drankje

Het bubbelende en bruisende vocht van de champagne is kameleontisch en past zich aan aan elke mood. Als je gelukkig bent, versterkt champagne het feestgevoel. Champagne zet de romantiek van een dineetje voor twee kracht bij. Champagne werkt opbeurend als je een beetje down bent. En champagne is heerlijk decadent als je zomaar, zonder een echte aanleiding, een kurk laat knallen.

Champagne en de lijn

Niets is goed als het teveel is. Juist omdat je weet dat er een stop op zit, smaakt dat glas champagne dat je drinkt des te beter. Teveel alcohol is schadelijk voor de gezondheid maar kan ook funest zijn voor de lijn. Een glas champagne (100 ml) bevat gemiddeld zo’n 75 calorieën. Net iets meer dan witte wijn en net iets minder dan rode wijn. Champagne bevat geen vet, maar wel lege calorieën die uiteindelijk zoden aan de dijk kunnen zetten (lees ook ‘Alcohol en de lijn’). Drink daarom met mate en geniet langzaam en bewust van het glas champagne dat je drinkt. Van een glas champagne neem je geen slokjes, maar je nipt eraan!

Champagne feiten

Wist jij dat…

champagne lekkerder smaakt als je het uit een echt champagneglas drinkt? Champagne glazen zijn hoog en smal en dat is geen toeval. Een flûte moet van kristal zijn en moet een gestroomlijnde en slanke vorm hebben zodat de opening van het glas klein is en het contact van het vocht met de lucht beperkt. Hierdoor blijft het koolzuur in de champagne langer behouden. Een klassiek champagneglas heeft een steel waaraan je het glas kunt vasthouden zodat je het vocht niet met je handen verwarmt.

er wel gezegd wordt dat de champagne coupe is gevormd naar de vorm van Marie Antoinettes borsten?

een champagnekruk een snelheid van meer dan 160 kilometer per uur kan bereiken?

het verhaal de ronde doet dat Marilyn Monroe in champagne baadde en dat er ongeveer 350 flessen nodig waren om haar badkuip te vullen?

champagne drie keer zoveel gas bevat dan bier en dit goudkleurige vocht 30 bubbels per seconde produceert.

Madame De Pompadour, officiële maîtresse van Louis XV, dit over champagne gezegd zou hebben: ‘Champagne is the only wine that leaves a woman beautiful after drinking it…‘

Cheers!