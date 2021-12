Bakrecept. Meringuetaart met slagroom en amandelen. Foto & styling: Charlotte Mesman

Eén van onze grote hobby’s, vooral in deze tijd van thuisblijven, is meringues bakken. We maken ze in alle mogelijke vormen en maten, en liefst zonder spuitzak omdat dat altijd zo’n gedoe is :-) Vandaag improviseerden we met een eenvoudig maar o zo lekker meringue/cake taartje met slagroom.

We bakten twee schuim(meringue)schijven met een diameter van 18 centimeter. Eentje gebruiken we als taartbodem en de tweede versnipperden we tot een garnering die wel iets wegheeft van ijsschotjes. Je kunt de tweede schijf natuurlijk ook als extra etage voor de taart gebruiken. Je zou zelfs de cakelagen kunnen weglaten. Het is maar wat je lekker vindt, en waar je zin in hebt. Want koken moet vooral leuk zijn!

Ingrediënten

Voor de meringues

2 eiwitten op kamertemperatuur

circa 125 gram suiker (2x zoveel suiker als eiwit)

Voor de cakelagen

2 eieren op kamertemperatuur

60 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

30 gram bloem

30 gram maïzena

amandelaroma (of rum)

Voor de garnering

1/2 liter slagroom

suiker

amandelen

Bereiding van de meringue bodem en meringue snippers

Ontvet een kom en de gardes van de mixer (met afwasmiddel of citroensap). Scheid het eiwit van de eierdooiers in de kom. Klop het eiwit stijf op totdat het piekt en voeg dan beetje bij beetje de suiker toe, terwijl je blijft mixen. Mix daarna nog een paar minuten totdat eiwit en suiker een dikke, piekende massa vormen.

Bedek een bakplaat met bakpapier, teken er twee cirkels met een diameter van 18 centimeter op en verdeel het opgeklopte eiwit over beide cirkels. De mooiste cirkel gebruik je als taartbodem, de tweede cirkel kun je als tweede etage voor je taart gebruiken of geheel versnipperen en als garnering gebruiken.

Bak de meringues in een voorverwarmde oven op 90 graden in ongeveer 1 1/2 uur goed droog.

Bereiding van de cakelaag

Klop de eieren, de suiker en de vanillesuiker met een handmixer op tot een luchtige schuimende massa. Je moet echt even heel goed doorkloppen want het schuim moet echt heel luchtig zijn. Zeef nu voorzichtig eenderde deel van de bloem en maïzena erin en schep die door het schuim. Schep van onderen naar boven. Het is heel belangrijk dat dit de enige beweging is die je maakt want anders zakt het schuim in. Herhaal deze handeling met nog eens eenderde van de bloem/maïzena, en tenslotte met het laatste deel bloem/maïzena.

Schenk het beslag in de vorm en bak de cakelaag in 30-40 minuten gaar (180 graden).

De garnering

Klop de slagroom met suiker stijf op.

Snijd de cake overdwars doormidden zodat je twee cakelagen krijgt. Begin met een meringue laag. Dat is je bodem. Doe daarop ongeveer 1/4 van de slagroom en leg er een cakelaag op. Sprenkel er een flinke dosis amandelaroma over en bedek de cakelaag met nogmaals 1/4 van de slagroom. Herhaal de handelingen (cakelaag, amandelaroma) en bedek dan de hele taart – bovenkant en zijkanten met de rest van de slagroom. Strooi de meringue snippers over de taart en versier ‘m met amandelen.

Bewaar de taart in de ijskast. Snijd de taart goed koud met een (vlijm)scherp mes.

