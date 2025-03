Maandag is de Paris Fashion Week voor winter 2025 2026 van start gegaan. Zoals altijd is Trendystyle erbij.

Streetstyle looks van de Paris Fashion Week voor winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Afgelopen maandag (3 maart) is de Paris Fashion Week voor winter 2025 2026 van start gegaan. La Ville-Lumière zet dit showseizoen haar beste beentje voor met zonovergoten lenteweer, iets wat we in onze lange modecarrière nooit eerder in het maartse Parijs hebben meegemaakt.

Streetstyle looks

Noemenswaardig tot nu toe is de show van Dior afgelopen dinsdag. Het modepubliek stroomde aan in total looks van het maison. De looks waren een getrouwde afspiegeling van de nieuwe zomercollectie voor 2025 die zes maanden geleden op de catwalk werd getoond. Weinig creativiteit onder gasten dus.

Hetzelfde gold gisteren voor de modeshow van Stella McCartney. Ook hier waren de gasten van top tot teen in de looks van het modehuis gehuld. Het aantal influencers en topmodellen en VIPs was groot. Wij spotten Kate Moss, Taylor Hill, Natasha Poly en Cameron Diaz. De chaos rond de showlocatie was enorm en het was niet gemakkelijk om te fotograferen.

Fantasieën

Streetstyle looks van de Paris Fashion Week voor winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Bij Dries van Noten die dit keer in L’Opéra showde, spotten we eindelijk een paar ‘eigen’ originele looks. Infuencer Irina Kro Eicke droeg een uitwaaierende lange rok met een paars met geel bloemenpatroon tegen een donkere achtergrond, bruinleren laarzen en een meshtruitje met ruiten. Ze maakte de look af met een ceintuur in luipaardprint, een bruine gevlochten tas, een roze hoedje en een zonnebril met gekleurde glazen. Volgens ons een toplook! Laat je inspireren.

Spijkerbroek

Streetstyle looks van de Paris Fashion Week voor winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Wat minder origineel maar wel heel eigentijds was de wijde-spijkerbroekenlook met lange (nep)bontjas. Deze look heeft een originele twist dankzij de satijnroze ballerina’s en de lange witte blouse met kanten mouwen.

Roze met rood

Streetstyle looks van de Paris Fashion Week voor winter 2025 2026. Foto Charlotte Mesman

Altijd origineel is Susie (Bubble) Lau. Gisteren spotten we haar in een romantische roze jurk met daaronder rode pantykousen en witte muiltjes met bewerkte hakken. Ze maakte het geheel af met een pastelkleurig ruiten jasje met dubbele rij knopen.

Streng in trenchcoat

Topmodel Lulu Tenney bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

Tot slot signaleren we je de strenge look van topmodel Lulu Tenney die na afloop van de modeshow van Dries van Noten naar buiten kwam in een lange donkerblauw trenchcoat met daaronder een zwartkanten jurk, zwarte kousen en platte schoenen met gesp. Ze droeg een donkere tas met een metalen ring als hengsel, een lange ketting met bedel en een zwarte zonnebril.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat inspireren!

