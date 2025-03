De Paris Fashion Week is in volle gang. Bij Stella McCartney kregen we een voorproefje van de nieuwe zomermode. Modetrends voor zomer 2025.

Deze modetrends voor zomer 2025 spotten we bij Stella McCartney in Parijs. Carla Ginola. Foto Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week is in volle gang en het weer werkt volledig mee. De zon schijnt volop en de temperaturen stijgen tot over de 16 graden. Bij de modeshow van Stella McCartney spotten we influencers en genodigden in de nieuwe zomercollectie van het maison (en daar werden we blij van). Dit zijn de modetrends voor zomer 2025 die we zagen langskomen.

Modetrends voor zomer 2025

Deze modetrends voor zomer 2025 spotten we bij Stella McCartney in Parijs. Gabrielle Caunesil. Foto Charlotte Mesman

Deze modetrends voor zomer 2025 spotten we bij Stella McCartney in Parijs. Emili Sindlev. Foto Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en check ze op modetrends. Dit haalden wij eruit (maar er is vast nog meer):

Oversized blijft in!

Broekpakken met een boyish twist

Lange jassen met power shoulders

Witte hemden (nog steeds en vogue!)

Schoenen met puntige neuzen

Monochrome looks

Oversized blazer met blote benen

Ruiten

Gekleurde tassen

Strass kraagjes

Beha in zicht

Ovaalvormige brillen

Deze modetrends voor zomer 2025 spotten we bij Stella McCartney in Parijs. Carmella Rose. Foto Charlotte Mesman

Allemaal inspirerende trends om nu al mee aan de slag te gaan. Bovendien zitten er veel dingen tussen die we meenemen van de vorige seizoenen.

Deze modetrends voor zomer 2025 spotten we bij Stella McCartney in Parijs. Ivy Getty. Foto Charlotte Mesman

Influencers

Het aantal influencers en VIPs bij Stella McCartney was groot. Voor de kenners: Emili Sindlev, Gabrielle Caunesil, Carla Ginola, Tiffany Hsu, Leonie Hanne, Ivy Getty, Veronica Ferraro en Viktoria Rader.

