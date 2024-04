Hotte schoenentrends voorjaar 2024. Ballerina’s en platte slingbacks. Foto Charlotte Mesman

De modetrends volgen elkaar steeds sneller op. Hetzelfde geldt voor de schoenentrends. Het is bijna niet meer bij te houden! Van cowboy boots tot mocassins, van Samba’s tot ballerina’s en allerlei daaraan verwante, lieflijke (tuttige?) schoentjes. Fashionista’s zijn momenteel obsessed door flatjes, om er maar even een ouderwetse term tegenaan te gooien. Ook Gen-Z weet er wel raad mee.

Ballerina inspo bij Chanel

Plat, met ronde neus, met een bandje over de wreef of een slingback bandje. Cute, vrouwelijk, lieflijk. De schoenen voor voorjaar 2024 die we op de catwalk van het Franse modehuis Chanel spotten, stonden in het teken van ‘ballerina inspo’. Het modepubliek experimenteerde er tijdens de afgelopen modeweken al volop mee en inmiddels zijn we dit soort schoentjes ook bij de grote modeketens.

Slingbacks en Mary Janes

Hotte schoenentrends voorjaar 2024. Ballerina’s en platte slingbacks. Let ook op de doorzichtige rok, een andere coole trend. Foto Charlotte Mesman

Twee modellen sprongen er bij Chanel uit: de platte lamsleren slingbacks met borduurwerk van zilverstrass en een zwart strikje en de witte Mary Janes in katoen en zijde. Maar het is vooral de manier waarop we dit soort schoenen dit voorjaar gaan dragen waar wij als fashionista’s over vallen en de nodige inspiratie voor onze eigen modelook uit putten.

Beenwarmers & co.

Allereerst dit: ballerina’s en platte Mary Janes dragen we dit seizoen letterlijk overal onder. Onder zwierige jurken maar net zo goed onder shorts, oversized broek, een minirok, een spijkerbroek. Dit is zo’n schoen die je gedachteloos kunt aanschieten, en dan nog komt het goed.

Hotte schoenentrends voorjaar 2024. Ballerina’s en platte slingbacks. Foto Charlotte Mesman

Maar wil je een statement maken, dan doe je er een schepje bovenop met bijvoorbeeld beenwarmers. Deze look is heel geschikt voor onder shorts op dagen dat het nog wat fris is om helemaal met blote benen de deur uit te gaan. Kies ook een leuk sokje voor in je schoenen. Ga voor verschillende kleurnuances en let ook op de texturen. Grof, minder grof. Laat je stylingtalent spreken!

Wit met wit

Witte Mary Janes met witte sokjes. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend is: witte platte schoenen met bewerkte witte sokjes. Zo voeg je een ‘keurig’ element aan je outfit toe die in lijn is met de actuele librarian aesthetic. Schoenen en sokken moeten smetteloos wit zijn!

Streeppanty’s

We spelen dit voorjaar niet alleen met beenwarmers en sokken, kleuren en texturen, maar ook met panty’s met fantasie. Een topper is volgens ons de huidskleurige panty met witte strepen rond de kuiten van Chanel. Met deze pantykousen creëer je een heel grappig optisch effect. Maar het zijn zeker niet de enige pantykousen met kijk-mij-nou-fantasie. Kijk maar eens op internet of bij de kousenafdelingen van de grote warenhuizen en laat je fantasie gaan.

Leuk om te weten

Misschien nog leuk te weten: met deze schoenentrends voor voorjaar 2024 zien we weer rondere neuzen in het modebeeld opduiken. Je puntige pumps zijn nog steeds hot maar het mag weer ronder :-) En dat is wel zo lekker aan je voeten.

Bekijk onze streetstyle foto’s en draag je flatjes op een originele en vernieuwende manier.

