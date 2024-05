Als we op de streetstyle looks van de modellen mogen afgaan, dan is de baggy jeans nog steeds het meest populair.

Streetstyle mode 2024. Modellen in jeans. Foto Charlotte Mesman

De spijkerbroeken trends op de catwalks voor zomer 2024 zijn een ding, de spijkerbroeken die we op de stoepen zien dragen, zijn iets anders. Al zijn er wel overeenkomsten. Vandaag nemen we de spijkerbroeken van de modellen onder de loep en we kijken meteen ook even met wat voor een schoenen ze die combineren. Laat je in inspireren door deze streetstyle looks.

Modellen en spijkerbroeken

Streetstyle mode 2024. Modellen in spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Laten we voorstellen dat de spijkerbroek zo ongeveer het meest geliefde item van de modellen is. Als het weer het laat afweten, is de spijkerbroek zo ongeveer de enige optie. Tijdens de Fashion Weeks van afgelopen februari en maart – weken met gure temperaturen – was blue denim dan ook goed vertegenwoordigd onder de modellen. In alle mogelijke varianten blauw.

Baggy jeans

Streetstyle mode 2024. Modellen in spijkerbroeken. Foto Charlotte Mesman

De meest geliefde spijkerbroek van het moment is: baggy jeans. Gevolgd door rechte spijkerbroeken met een vrij hoge taille. Opvallend is ook dat de modellen vaak voor jeans met extra lange broekspijpen kiezen. Dit is opmerkelijk omdat de meisjes zelf al lang zijn; die op de schoenen overbloezende pijpen moeten dus wel een bewuste keuze zijn. Ook jeans met omslag zijn populair.

Uitlopende pijpen

Streetstyle mode 2024. Modellen in spijkerbroeken. Foto Charlotte Mesman

Een ander model dat we meerdere malen zagen langskomen, is de spijkerbroek met licht uitlopende pijpen, al dan niet met een splitje aan de zijkant. Deze broeken worden vaak gecombineerd met een slanke laars met kleine hak en spits toelopende neus.

Schoenen

Streetstyle mode 2024. Model in spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Hiermee hebben we meteen een aftrap voor het hoofdstuk ‘schoenen’ gegeven. Laarzen, enkellaarzen en platte chunky laarzen hebben veruit de voorkeur, maar ook hierbij moet je in je achterhoofd houden dat het weer tijdens de Fashion Weeks te wensen overliet. Het waren bepaald geen dagen om even een pump aan te schieten. Sneakers zijn ook nog steeds een populaire keuze met Adidas en New Balance aan kop.

Slim fit?

En de slim fit jeans dan? Je zou toch echt denken dat modellen – die het van hun slanke figuurtjes moeten hebben – voor slim fit jeans zouden kiezen. Voorlopig zit het er nog niet in, of misschien toch wel… want we kunnen je nu alvast verklappen dat we op de catwalk van Miu Miu – trendsetter bij uitstek – voor herfst winter 2024 2025 strakke spijkerbroeken voorbij hebben zien komen. Met een knipoog naar de looks van Kate Moss in de jaren ’90.

