De lange spijkerrok is nog steeds mode in 2024. Foto Charlotte Mesman

Al een paar jaar is-ie terug in beeld: de lange spijkerrok. Vorig jaar zomer was deze trend, een comeback van de jaren ’90, maximaal. Maar ook in 2024 kunnen we niet om de lange spijkerrok heen. De rok is here to stay!

De lange spijkerrok

De hype rond lange spijkerrokken mag dan een beetje geluwd zijn, je komt er nog steeds goed mee weg. Meer dan een trend heeft de lange denim rok nu echt een vaste plek in onze garderobe ingenomen. Het is een klassieker waar je altijd op mag en kunt terugvallen.

Dat zagen we ook tijdens de afgelopen Fashion Weeks. Het wemelde niet meer van de lange spijkerrokken maar we zagen we zeker wel dragen, en ook op heel creatieve en elegante manieren.

Lange spijkerrok met hoge laarzen

De lange spijkerrok is nog steeds mode in 2024. Foto ADVERSUS

Een van de meest stijlvolle streetstyle looks was volgens ons de lange denim doorknooprok met hoge laarzen en lichte kabeltrui die we bij Stella McCartney voorbij zagen komen. Zo’n look is gewoon tijdloos en superchic. Wat wij vooral mooi vinden, zijn de naturel leren accessoires: laarzen en tas.

Denim rok met fantasie

De lange spijkerrok is nog steeds mode in 2024. Foto Charlotte Mesman

Bij Nina Ricci stuitten we op een lange denim rok met fantasie die met een cropped denim jasje met dezelfde fantasie was gecombineerd. Dit soort setjes doen het dit jaar nog steeds heel goed, al is de combi spijkerbroek met jasje meer populair.

Seventies invloeden

De lange denimrok is nog steeds mode in 2024. Foto Charlotte Mesman

Dat het niet per se allemaal Y2K hoeft te zijn, bewijst de denim look waar we bij Balenciaga op stuitten. Daar zagen we een lichte ‘flodder’ denim rok met een zelfde soort blouse. De denim rok werd dan ook nog eens over een spijkerbroek gedragen. Deze look laat zien dat je met denim echt alle kanten op kunt.

Lange spijkerjurk

De lange spijkerrok is nog steeds mode in 2024. Foto Charlotte Mesman

Een andere modetrend van de afgelopen jaren die we ook dit jaar nog gaan zien, de lange spijkerjurk. Met zo’n jurk zit je altijd goed. Bovendien is-ie superhandig want er valt niets te combineren. Je schiet erin en loopt erin weg. Optimaal voor dagen waarop je even niet weet wat je aanmoet. Bovendien een topper voor vroegere lentedagen als het nog fris is.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

