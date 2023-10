Paris en Nicky Hilton bij de Paris Fashion Week

Paris Hilton bij de Paris Fashion Week. Fashion show: Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Paris en Nicky Hilton, de bekende Amerikaanse zusjes en socialites, schitterenden op de eerste rij bij de Paris Fashion Week voor zomer 2024. Ze stalen de show in hun Barbie-achtige creaties en werden belaagd door de (vele) streetstyle fotografen (en door ons). Bekijk de looks van Paris en Nicky Hilton maar eens. Misschien kun je er wat mee :-)

Bij Stella McCartney

Paris en Nicky Hilton bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Bij de modeshow van Stella McCartney presenteerden de zusjes zich in midi-jurken. Die van Paris was wit met kanten details, die van Nicky zeeblauw en hooggesloten. Beide meisjes dragen hooggehakte pumps in het wit (Paris) en huidskleur (Nicky). Hun lange blonde haar was perfect gestyled. Amerikaanser kon het niet.

Bij Zimmermann

Paris en Nicky Hilton bij Zimmermann. Foto Charlotte Mesman

Ook bij de modeshow van Zimmerman lieten de zusjes zich zien en ook daar waren hun jurken op elkaar afgestemd. Ze dragen een soort babydolls met een stippeltje. Die van Paris was zwart met wit en die van Nicky wit met zwart. De meisjes verborgen zich achter grote zonnebrillen (maar voor de foto gingen die even af) en hun lange blonde manen.

Nicky bij Mugler

Nicky Hilton bij de Paris Fashion Week. Fashion show: Mugler. Foto Charlotte Mesman

’s Avonds kwamen we Nicky, ditmaal zonder haar beroemde zus, tegen bij de modeshow van Mugler. Ze had toen een wet look hair style en droeg een zwarte blazer. Haar look was aanzienlijk minder zoet(sappig), wat gelet op de stijl van maison Mugler heel begrijpelijk was.

Paris in Barbie stijl

Juist helemaal Barbie was Paris’ look bij Valentino. Ze kwam daar met een hoge blonde paardenstaart in een knalroze jurkje met roze tas op de proppen. Margot Robbie in de Barbie film ten voeten uit.

