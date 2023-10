Is jouw droomhuis binnen handbereik?

Huizen blijven inspireren. Het zijn niet enkel gebouwen om in het te wonen. Het zijn feel good omgevingen, safe zones, plekjes waar we ons terugtrekken en warmte en comfort vinden. Tenminste, dat is de bedoeling. Allemaal doen we ons best om van ons huis een thuis te maken dat onze persoonlijkheid en wensen weerspiegelt.

Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

Is je huis niet naar je zin, denk er dan eens over na wat er beter zou kunnen. Is het tijd om een grote stap te zetten en om naar een ander ‘thuis’ uit te kijken? Heb je behoefte aan meer ruimte? Of wil je juist kleiner gaan wonen om de kosten binnen de perken te houden? Zoek je naar een leefomgeving zonder trappen waar je oud kunt worden? Of zie je jezelf in een compleet andere omgeving? Verlang je naar de gezelligheid van de stad of juist de rust van het platteland?

Het is altijd goed om je af te blijven vragen of je huis of appartement nog wel voldoet aan je wensen. Omgevingen veranderen, omstandigheden ook. En wijzelf maken in ons leven een hele ontwikkeling door waardoor we naar andere dingen kunnen gaan verlangen. Het is heel goed je hiervan bewust te zijn.

Een nieuwe keuken of badkamer?

Het kan ook zijn dat je wél blij bent met je huis en de omgeving maar dat het aan verandering of verbetering toe is. Misschien heb je je huis of appartement jaren geleden gekocht en zit er nog steeds de keuken of badkamer van de vorige bewoners in. Het kan een heel fijn gevoel geven om die aan te passen aan je eigen wensen, smaak en misschien wel aan de trends van het moment.

Op het gebied van keukens en badkamers is er tegenwoordig zoveel gaande. De kleuren, de materialen (die zijn steeds geavanceerder, heb je bijvoorbeeld wel eens van gres gehoord?), de technologie (weet je dat er keukenkranen zijn die behalve koud en warm ook kokend water geven?). Een nieuwe keuken of badkamer voegt extra waarde aan je huis toe en straalt luxe en comfort uit waar je jaren plezier van zult hebben.

Verduurzamen?

Het kan ook zijn dat je de behoefte voelt om je huis te verduurzamen. Misschien is je huis jaren geleden verbouwd, in de tijd sterk verouderd en niet energievriendelijk. Een warmtepomp, zonnepanelen, nieuwe kozijnen en dubbelglas, het zijn allemaal maatregelen die klimaatvriendelijk en kostenbesparend zijn. Bovendien vermeerderen ze de waarde van je huis.

Wat nu?

Of je nu van huis verandert of substantiële veranderingen in je huis wilt aanbrengen die de waarde van je woning doen stijgen, de eerste stap is: je financiële situatie in kaart brengen. Begin je te oriënteren naar de financiële mogelijkheden en bekijk wat je maximale hypotheek is.

Je maximale hypotheek is gebaseerd op allerlei factoren zoals je jaarinkomen, eventuele schulden, het inkomen van je partner, maar ook de waarde van je huis of de woning die je wilt gaan kopen. Het klinkt allemaal ingewikkeld maar er bestaan online tools die je in staat stellen om snel en eenvoudig je maximale hypotheek te berekenen.

Dit is je startpunt. Van daaruit werk je je plan verder uit: hoeveel wil en kun je maximaal per maand betalen, wat zijn je toekomstplannen (kinderen? stoppen met werken?) en wat voor type hypotheek wil je? Blijf niet alleen dromen over je droomhuis, maar neem actie. Je droomhuis is misschien dichterbij dan je wel denkt.