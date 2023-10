Zilver in de modetrends voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Dat zilver het in de modetrends voor winter 2023 2024 helemaal gaat maken, wisten we al een tijdje. Steeds vaker zien we zilver in het straatbeeld opduiken. Tijdens de Copenhagen Fashion Week zagen we dit metaal overal schitteren en ook bij de Paris Fashion Week kwam er heel wat blinkend zilver (en goud) langs. We schreven al een artikel over met name de zilverkleurige broek maar er valt nog veel meer over te zeggen.

Streetstyle bij Rabanne

Toppunt van zilver was de modeshow van Rabanne afgelopen week (september) in Parijs. Influencers maar ook gasten hadden zich allemaal flink uitgedost in zilverkleurige outfits. Die liepen uiteen van casual tot avondkleding.

Zilver in de modetrends voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Opvallend was de look met zilverkleurige broek en top en stoere zilverkleurige boots. Het lag er dik bovenop maar uiteindelijk is het – juist vanwege de sportieve vormgeving – allemaal nog wel enigszins draagbaar (al zal misschien wel iemand in je omgeving het woord astronaut laten vallen – mij overkwam dat met een soortgelijke look in ieder geval wel).

Mixen

Zilver in de modetrends voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Veel stijlvoller is het om je zilverkleurige items te mixen met gedekte, klassieke kleuren zodat je (weer) dat quiet luxury idee krijgt dat deze winter helemaal hot is. Tips:

Combineer een zilverkleurige rok met een eenvoudig wit T-shirt en een donkere blazer.

Combineer een zilverkleurige broek met een donkerblauwe of zwarte wintertrui.

Combineer een zilverkleurige jasje met een bloemenjurk.

Draag een zilverkleurige top op een spijkerbroek of –rok.

Zilver in de modetrends voor winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Het idee is eenvoudig. Haal zilver uit de context en combineer het met alledaagse kledingstukken met een ingetogen uitstraling.

Speel met zilverkleurige mode accessoires

Een andere truc om zilver op een stylish manier in je look te verwerken, is door middel van zilverkleurige mode accessoires. Zilverkleurige schoenen, zilverkleurige tassen. Het zijn allemaal toptrends voor winter 2023 2024 waar je je look direct mee opfleurt. Van zilverkleurige ballerina’s tot boots. Van zilverkleurige handtassen tot rugzakken.

Goud!

Caro Daur in goud bij Rabanne tijdens de Paris Fashion Week voor zomer 2024. Foto Charlotte Mesman

En voor de avond mag je blinken in het goud zoals de Duitse topinfluencer Caroline Daur dat bij de modeshow van Rabanne deed.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook.

