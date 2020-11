Voordat we aan de alle glitter & glam tralala voor de Feesten 2020 beginnen eerst even een supercool feestelijk item dat je eigenlijk nu al kan dragen: de zilverkleurige broek. De modetrends voor winter 2020 trekken zich niets van de pandemieën en corona-maatregelen aan en gaan vrolijk los met fonkelende lovertjes, pailletten en metallic looks. De zilverkleurige broek mag je in dit rijtje scharen.

Het is meteen ook onze favoriet. Zo’n zilveren broekje is waanzinnig stoer en laat zich gemakkelijk dragen. We hebben onze ideeën er weer eens over laten gaan en stelden, zoals gewoonlijk, weer een aantal stijltips voor je samen. Zo draag je de zilverkleurige broek volgens de modetrends voor winter 2020 2021:

Draag een zilverkleurig broek met grote coltrui en je hebt een casual modelook waar je ook op een doordeweekse dag mee wegkomt (en hoe!).

en je hebt een casual modelook waar je ook op een doordeweekse dag mee wegkomt (en hoe!). Je kunt zo’n broek zelfs met een hoodie combineren!

combineren! Nota bene: zilver laat zich met alle mogelijke kleuren combineren. Naturel tinten, pastels, maar ook bordeauxrood en donkerblauw.

Zilverkleurige broeken staan supermooi onder een lichte winterjas . Of onder een klassieke, donkere (blauw of grijs) mantel. Maar je kunt ze ook met een stoer, gewatteerd jack dragen.

. Of onder een klassieke, donkere (blauw of grijs) mantel. Maar je kunt ze ook met een stoer, gewatteerd jack dragen. Voor de Feesten combineer je zilver met zilver !

! Combineer een zilverkleurige broek met een mooie, witte blouse en je ziet er superchic maar niet al te gekleed uit.

en je ziet er superchic maar niet al te gekleed uit. Voor overdag combineer je een zilverkleurige broek met stoere boots; voor de avond haal je er een vrouwelijk schoentje met hoge hak bij. Of zilverkleurige laarzen!

Draag een zilverkleurige broek onder een mini-jurkje . Feestelijk maar niet te bloot (en niet te koud).

. Feestelijk maar niet te bloot (en niet te koud). Geen zin in een broek? Creeër hetzelfde effect met zilverkleurige lurex pantykousen onder een feestelijk jurkje of tuniekje.

onder een feestelijk jurkje of tuniekje. Een zilverkleurige broek is zo veelzijdig als het maar kan. Het kan gewoon niet misgaan. Let wél even op het model: ga voor een rechte of oversize pantalons (of een zilverkleurig jogging-broekje!). Vermijd te strakke gevalletjes en zilveren leggings (tenzij je superslanke benen hebt – lucky you!).

