Modetrends winter 2020 2021. Extravagante seventies look

In voor iets nieuws, als was het maar voor even? Laat je inspireren door de extravagante seventies modelook die wij op de catwalks voor winter 2020 2021 spotten.

Heb jij even tijd om een aantal interessante kledingcombinaties te maken? Kun je een half uurtje vrijmaken om een paar absurde, maar vermakelijke outfitjes bij elkaar te scharrelen, uit eigen kledingkast wel te verstaan? Laat je dan verleiden door de – wat je zou kunnen noemen – opulent-theatrale seventies-modetrend voor winter 2020 2021. Meer dan een modetrend is het eigenlijk een stijl, een mix van vintage, véél kleur, invloeden uit de muziek- en filmwereld, en zelfs een snufje ‘horror’. Deze stijl kom je onder meer tegen bij Gucci en MSGM.

Bij het Italiaanse modehuis MSGM was er letterlijk sprake van ‘horror’ want ontwerper Massimo Giorgetti heeft zich voor de modecollectie voor winter 2020 2021 (waar wij backstage gingen) laten inspireren door duistere wereld van de Italiaanse regisseur Dario Argento. Het snufje ‘horror’ slaat echter niet alleen op deze inspiratiebron, maar ook op de gewaagde combinaties die menigeen letterlijk doen griezelen. Niet iedereen kan deze kledingstijl waarderen.

En toch zit er voor iedereen wel wat in. Je hoeft de look niet in z’n geheel over te nemen. Bekijk de foto’s maar eens. Sommige combinaties kunnen eye openers zijn waardoor je je garderobe, of een enkel kledingstuk, opeens in een heel ander daglicht ziet. We zetten een aantal ongebruikelijke en inspirerende kledingcombinaties voor je op een rijtje. Wie weet waar het toe leidt!

Pailletten in combinatie met tweed.

Goud met zilver.

Felrood met turkoois.

Kort tricot topje OVER tricot truitje (dit is een supertrend deze winter! – zie de coverfoto).

Witte sokken in puntige pumps.

Lovertjesjurk met teddyjas.

Hooggesloten blouse met roesjes onder mouwloze avondjurk met laag decolleté.

Oversize tweedjas over lange avondjurk.

Veertjes-stola bij jasjurk in tweed.

Zijden prints in combinatie met pailletten en met daarover een klassieke donkerblauwe blazer.

Felrode lakhandschoenen (horror!) bij oversize overjas met mannelijke snit.

Doorzichtige kanten jurk over T-shirt met afbeelding (zodat je afbeelding erdoorheen ziet).

Zuurstokroze sjaaltje met zwarte balletjes bij stoer, zwart T-shirt met opschrift.

Camelkleurige jas met pittige, zilverkleurige hoge laarzen.

Zijden blouses met overdreven roesjes en sjaaltjes in seventies stijl te kust en te keur.

… En nu jij! Veel plezier!

