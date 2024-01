Dit zijn de lingerie trends voor 2024 (spannend!). Foto Charlotte Mesman

Over de lingerie trends voor 2024 valt een heleboel te vertellen. Het gaat niet alleen om een kantje of strikje hier of een apart kleurtje daar. Er zitten geheel nieuwe filosofieën aan te komen. We lichten een paar interessante lingerie trends voor 2024 voor je uit. Maar er zijn er nog veel meer!

Onderscheid tussen lingerie en ondergoed vervaagt

Eén van de meest opvallende lingerie trends is misschien wel dat het verschil tussen lingerie en ondergoed aan het vervagen is. Tot voor kort dachten we strikt in deze twee categorieën. Onder ‘ondergoed’ schaarden we eenvoudige katoenen onderbroeken en hemdjes en eenvoudige beha’s; onder ‘lingerie’ alles wat maar zo een beetje in de buurt van Victoria’s Secret terechtkomt, dus kant, doorzichtige stoffen, satijn, gewaagde korsetten, spannende slipjes, rood, zwart, supervrouwelijk en verleidelijk. Dit strikte ondergoed is aan het vervagen. Comfortabele katoenen setjes krijgen steeds vaker een vrouwelijke touch mee, een kanten detail, een strikje, gewaagde designs. Omgekeerd mag het in de lingerie wel wat minder. De uitersten raken elkaar en alles begint door elkaar te lopen. Het is niet meer ‘oma’ of ‘slut’ (oeps, pardon!).

Onderscheid underwear en outerwear vervaagt

Outfit op de catwalk van N21 voor lente zomer 2024. Photo courtesy of N21

Ook het onderscheid tussen underwear en outerwear is aan het vervagen. Dit is geen nieuwigheid. Al jaren mag je schitteren in een beha onder je blazer en mag je ondergoed door je doorzichtige jurk heen zichtbaar zijn. Tegenwoordig zien we, dankzij Miu Miu, ook vaak de rand van (fake) boxershorts die boven de taillerand van je rok of broek uitkomen. Maar wel nieuw is dat je dit jaar volgens de lingerie trends in onderbroek de straat op mag :-) En wacht eens… was dat niet een bruidje in ondergoed dat we op de catwalk van N21 in Milaan spotten? Het lijkt er verdacht véél op…

Lang leve de onderbroek

Streetstyle winter 2023: hip in onderbroek! Links: Molly Chang, rechts: Anna Dello Russo. Foto Charlotte Mesman

Was 2023 het jaar van de bh-loze looks (vooral in Parijs kunnen ze er wat van!), in 2024 gaan we in onderbroek door het leven. Dit hebben we aan Miu Miu te danken. Celebs hebben de trend al omarmd. Overigens is ook dit niets nieuws. Al in de jaren ’60 werd de onderbroeken-look, om het zo maar even oneerbiedig te zeggen, populair dankzij Edie Sedgwick, muze van Andy Warhol. In de jaren ’80 fleurde de trend weer op. En hoe zien die onderbroeken voor 2024 eruit? Voor winter 2023 2024 zijn dit volgens Miuccia Prada vooral wollen broekjes, voor zomer 2024 bedacht Miuccia… zwemslips.

In en uit. Deze modetrends voor 2024 kun je verwachten. Photo courtesy of Miu Miu

Skin tones

Ben je een fan van huidskleur ondergoed dan zit je goed, want een andere lingerie trend voor 2024 laat steeds uitgebreidere huidskleurengamma’s zien, iets wat we bijvoorbeeld ook in de make-up (foundation) al zagen gebeuren. Voor iedereen is er wel de juiste huidskleur te vinden.

Undercare

Het gaat er niet alleen om dat je ondergoed of lingerie mooi is en goed afkleedt, dit jaar staat vooral ‘comfort’ centraal. Er is steeds meer aandacht voor gemak. Je beha en onderbroek of slipje moeten prettig zitten. Dit betekent: minder haakjes en geavanceerde beugels die nu eens niet hard in je huid drukken. Ook is er steeds meer aandacht voor de materialen die zacht en plezierig moeten zijn. In plaats van underwear valt dan ook wel de term ‘undercare’.

Duurzaam en organisch

Tot slot signaleren we de aandacht voor duurzame en organische materialen. Denk hierbij aan biologisch katoen en bamboeviscose. Niet alleen is bamboeviscose milieuvriendelijk (er komen geen pesticiden en insecticiden aan te pas en bamboe heeft vele malen minder water nodig dan katoen), maar ook is bamboeviscose zijdezacht en heeft het een goede ademende werking. De aandacht voor het milieu komt niet alleen tot uiting in de materialen, maar ook in de lingeriekleuren die dit jaar vaak organisch zijn. Denk hierbij aan neutrals en aardetinten.

