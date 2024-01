Iedereen heeft het wéér over het Rachel kapsel (van Jennifer Aniston). Foto Charlotte Mesman

Het iconische kapsel van Jennifer Aniston – het kapsel staat bekend als ‘The Rachel’ – werd een sensatie in de jaren ‘90 tijdens haar tijd in het TV-programma Friends. De gelaagde, schouderlange snit, gecreëerd door haar haarstylist Chris McMillan, ging viraal (om het zo maar te zeggen), werd wereldwijd gekopieerd en had een grote invloed op de haartrends van die tijd.

De afgelopen jaren, met de comeback van de jaren ’90, werd het Rachel kapsel weer superpopulair. Dat laat zich gemakkelijk verklaren. Het is een coupe die verfraait en camoufleert zonder dat er al teveel haar vanaf hoeft. Je kunt al volstaan met lagen rond je gezicht om een Rachel-effect te creëren.

Het is ook een ideale snit om een pony te laten uitgroeien. Zo was, zo gaat het verhaal, de Rachel coupe oorspronkelijk ook ontstaan. McMillan had Anistons voorste lokken gelaagd geknipt om haar stijlvol de uitgroeifase van een pony door te helpen.

Een ander bijkomend voordeel van het Rachel kapsel is dat het je haar meer volume geeft. En, we zeiden het al, dat het kapsel verfraait en camoufleert. Vogue noemde het kapsel onlangs zelfs ‘blush cut’ omdat strategisch geplaatste laagjes rond je gezicht hetzelfde effect zouden hebben als blush of contouring.

Aniston met Rachel 3.0 kapsel

Naar verwachting zullen we in 2024 weer veel gelaagde kapsels à la Rachel gaan zien. Jennifer Aniston doet er zelf ook aan mee. Onlangs, tijdens de Golden Globes van 2024, verraste ze haar fans met een kortere versie van haar beroemde kapsel te debuteren, genaamd ‘The Rachel 3.0’. Niet alleen was de haarlengte korter (halflang haar is dé trend!) maar ook minder gelaagd. Alleen de haarlokken rond het gezicht waren in laagjes geknipt.

Dit is dan ook dé trend voor 2024. Haar tot op je schouders of net erover en laagjes rond je gezicht. Wat minder heftig dus dan vorig jaar toen met zijn wilde en ruige butterfly cuts maar meer ingetogen, meer ‘quiet luxury’, zullen we maar zeggen.

Overigens spreekt Aniston met eigen gemengde gevoelens over het Rachel kapsel van toentertijd. Ze zou zelfs eens gezegd hebben dat het het lelijkste kapsel is dat ze ooit gezien heeft. Toch blijft het voor velen een bron van inspiratie. Haar verschijning bij de Golden Globes heeft de interesse voor deze klassieke look weer helemaal aangewakkerd.

