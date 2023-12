Fashion trends 2024. Dit zijn de voordelen van ton sur ton mode looks. Foto ADVERSUS

Al sinds een paar jaar sturen de modeontwerpers maar al te graag monochrome creaties de catwalk op. Je hoeft maar aan de modeshow van vorig jaar winter van Valentino te denken. Toen waren de modellen van top tot teen in het fuchsia gekleed, tot zelfs de pantykousen, schoenen en make-up toe. Ook een modehuis als Max Mara stuurt al verschillende seizoenen ton sur ton mode looks de catwalk op. En de streetstyle mode bij Hermès in Parijs was één en al monochrome looks zoals je op onze foto kunt zien. Kortom, voorlopig nemen we er nog geen afscheid van. Monochroom is ook voor 2024 een trend.

Dit zijn de voordelen van ton sur ton mode looks

Ton sur ton looks hebben vele voordelen, en dat weten fashionista’s. We zien ze dan ook vaak in de streetstyle mode. Maar ook jij kunt er je voordeel mee doen. Dit is waarom iedereen zich op z’n of haar tijd aan een outfit in één en dezelfde kleur zou moeten wagen:

Fashion trends 2024. Total black. Charlotte Mesman

1. Monochrome outfits zijn stijlvol en chic. Met een monochrome outfit kan het niet misgaan. Als je het even niet meer weet, kleed je dan van top tot teen in dezelfde kleuren.

2. Ton sur ton looks zijn tijdloos en klassiek, en passen perfect in het plaatje van de quiet luxury trend.

Fashion trends 2024. Dit zijn de voordelen van ton sur ton mode looks. Charlotte Mesman

3. Monochrome outfits stralen rust uit. Zelfs de meest heftige kleuren, zoals rood, kun je op deze manier gerust / rustig dragen.

Fashion trends 2024. Total red look. ADVERSUS

4. Monochrome outfits creëren een visueel langgerekt en slank silhouet. Wat wil je nog meer?

5. Ton sur ton looks maken het gemakkelijk om geslaagde combinaties te leggen. Heb je bepaalde lievelingskleuren, neem die dan zoveel mogelijk in je garderobe op zodat je oneindig veel mogelijkheden hebt. Ook wordt het shoppen er eenvoudiger op. Je kunt je concentreren op weinig items (want je kunt ze direct combineren) maar wel tijdloos en van hoge kwaliteit.

Fashion trends 2024. Dit zijn de voordelen van ton sur ton mode looks. ADVERSUS

6. Je koffer pakken is simpel als wat als je je monochroom kleedt. Kies een paar kleuren die het beste bij je bestemming passen en haal je outfits (moeiteloos) bij elkaar. Wit voor een zomerse bestemming, rood voor de decemberfeesten, zwart voor een alternatieve of chique party, camel voor een tijdloze look.

7. Draag je dezelfde kleur van top tot teen dan kun je daar zo ongeveer elk accessoire in wat voor kleur dan ook bij halen. Hebben we je over de streep gehaald?

