Dit zijn de nieuwe pixie cuts en korte kapsels voor winter 2022

Benieuwd naar de pixie cuts en korte kapsels voor winter 2022? Op de catwalk van Valentino komen we héél voor korte-kapsel-inspiratie tegen.

Pixie cuts en korte kapsels bij Valentino herfst winter 2022 2023. Foto courtesy of Valentino

Pixie cuts en korte kapsels blijven deel uitmaken van de haartrends voor winter 2022. Kort haar zal nooit massale trend worden maar elk seizoen valt er ook op dit gebied wel iets te beleven.

Pixie cuts

Pixie cut (links) bij Valentino herfst winter 2022 2023. Foto courtesy of Valentino

Voor herfst winter 2022 2023 hoef je maar naar de catwalks te kijken om een idee te krijgen van nieuwe korte koppies. Een topper is, zoals gezegd, de pixie cut. Voor het komende seizoen is die flink gelaagd geknipt met een rafelige pony. Een andere nieuwigheid is de zigzag pony met kortere en langere plukjes.

Koploper op dit gebied is Emma Watson in de campagne van Prada Beauty. De actrice is daarin te zien met een pittig kort koppie met wat langere bakkebaarden en een superkorte, rafelige pony.

Korte kapsels met langer haar in de nek

Pixie cuts en korte kapsels bij Valentino herfst winter 2022 2023. Foto courtesy of Valentino

Ook op een de catwalk als die van Valentino kwamen we meerdere pixie cuts tegen, maar ook korte kapsels met wat langer haar in de nek. Hierdoor krijg je een wat vrouwelijkere maar zeker ook moderne look. Dit zijn enorm leuke lookjes om in het nieuwe seizoen mee te experimenteren.

Rafelige en zigzag pony’s

Pixie cuts en korte kapsels bij Valentino herfst winter 2022 2023. Foto courtesy of Valentino

Op de catwalk van Valentino zagen we ook rafelige pony’s zoals die nu in de mode zijn, en als ze niet rafelig geknipt zijn, dan worden ze wel zo gestyled. Zo zagen we ook wat langere pony’s die op een onregelmatige manier opzij werden gestyled waardoor je ook dat moderne effect van een korte zigzag pony krijgt.

Pixie cuts en korte kapsels bij Valentino herfst winter 2022 2023. Foto courtesy of Valentino

Je kunt hier zelf thuis mee experimenteren door een stylingsproduct met een stevige hold op je haar aan te brengen en het met speldjes opzij te dwingen. Als het stylingsproduct droog haal je de speldjes uit. Bekijk de catwalk en backstage foto’s van Valentino maar eens en laat je inspireren.

