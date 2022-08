Doe inspiratie op voor jouw mode looks voor najaar 2022. Foto Charlotte Mesman

Modellen mogen dan professioneel gezien omkomen in de kleren, als het erop aankomt, dragen ze in hun vrije tijd het liefst basics. Outfits die niet alleen eenvoudig maar ook vrij tijdloos en ook nog eens seizoensloos zijn. Daarmee zijn de streetstyle looks van de modellen een perfecte inspiratiebron voor onze mode looks voor najaar 2022.

Twee mode looks voor najaar 2022. Foto Charlotte Mesman

Spijkerbroeken, zwarte broeken, leggings, minirokjes, enkellaarzen, sneakers, over knee laarzen, spijkerjacks, leren jacks, blazers, trench coats, witte blouses, crop truitjes, coltruitjes, mesh truitjes, T-shirts en hemdjes, een enkel zwart jurkje. Dit is zo ongeveer de basis garderobe van elk model.

Wielrennersbroekje met blazer voor najaar 2022. Foto Charlotte Mesman

Voeg daar nog een wat trendy mode accessoires aan toe, zoals een designtas of een up-to-date hoedje of pet, en het plaatje is compleet.

Loop dan nu eens je eigen garderobe langs. Veel van dit soort kledingstukken heb jij ongetwijfeld ook! En vast ook wel in de gedekte kleuren – zwart, blauw, wit en beige – zoals de modellen die ook dragen.

Jeans rok met mesh truitje voor najaar 2022. Foto Charlotte Mesman

Dan is het nu alleen nog maar een kwestie van combinaties leggen. Met basics items in gedekte kleuren stel je de coolste mode looks voor najaar 2022 samen.

Spijkerbroek met blazer voor najaar 2022. Foto Charlotte Mesman

Ga voor stijlvolle looks die passen bij de frissere temperaturen. Bij zonnig weer draag je een minirokje of wielrennerbroekje onder een lange blazer; bij koelere temperaturen een zwarte of blauwe spijkerbroek. Of misschien een zwarte legging. Is het echt koud, dan haal je je leren jack tevoorschijn. Want ook leren jacks nemen een topplek in in de modetrends voor najaar 2022.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en leg dan met je basics vernieuwende combinaties waarmee je het wisselvallige najaarsweer de baas kunt.

