Dit witte hemdje is het mode must-have item voor herfst 2022

Er is één mode-item dat het komende seizoen niet in je kast mag ontbreken: het witte hemdje. Het is het mode must-have item voor herfst 2022.

Mode must-have voor herfst 2022: het witte hemdje. Foto Charlotte Mesman

Weet je even niet wat je op je spijkerbroek of onder je blazer aan moet? Dit mode must-have item voor herfst 2022 helpt je uit de brand: het witte hemdje.

Witte hemdje met zwarte rok. Streetstyle bij Holzweiler. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week.

Het moet wel een speciaal wit hemdje zijn, namelijk een witte tank top zoals de heren die in de jaren ’70 droegen. Via de invloeden van de jaren ’90 in de actuele modetrends (Y2K) sloop dat hemdje via de achterdeur ons leven weer binnen. In de nieuwe modecollectie voor herfst winter 2022 2023 van Prada staat de witte tank top zelfs centraal. Daar wordt dit must-have item met chique doorzichtige rokken gecombineerd.

Hoe ziet het witte hemdje eruit?

Het witte hemdje kan overal onder. Foto Charlotte Mesman

Het heeft een ribbeltje, brede schouderbanden en van achteren laat het de schouderbladeren vrij. Kortom, het model is ronduit mannelijk. Geen spaghettibandjes, geen kantjes, geen uitgesneden decolleté, geen blote buik.

Hoe draag je de witte tank top?

Mode must-have voor herfst 2022: het witte hemdje. Foto Charlotte Mesman

Heel eenvoudig. Op een spijkerbroek, op een nette broek, onder een jasje, op een joggingbroek met mooie witte sneakers eronder, onder een zwartleren motorjack, in combinatie met een broekpak, onder een open geknoopte oversized blouse, zelfs onder een doorzichtige blouse. Kortom, altijd en overal.

Waar koop je het?

Ben je een onverbeterlijke fashionista, dan heb je vast je zinnen op een wit tank top van Prada gezet. Maar het hoeft niet. Kijk eens bij de afdeling mannenondergoed. Daar vind je vast en zeker een witte tank top die voldoet aan de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2022 2023. Wij hebben het voor je gecheckt en hebben alvast (voor een superzacht prijsje) wat tank top ingeslagen.

Benieuwd naar de modetrends voor de heren voor herfst winter 2022 2023? Klik hier