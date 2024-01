ABC van de modetrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Ermanno Scervino, Tod’s, Fendi, Max Mara, Louis Vuitton

Zoals altijd komen we kort na het begin van het nieuwe jaar met het ABC van de nieuwe mode. Dat is vandaag dus het ABC van de modetrends voor lente zomer 2024. Want al lijkt het nieuwe seizoen nog ver weg, het is zover voordat je het weet. Een beetje voorgenieten van de nieuwe modetrends kan nooit kwaad. En een beetje voorkennis ook niet. Er zitten trends tussen waar je nu al mee kunt experimenteren. Verder zijn er ‘keepers’ en nieuwkomers (die vaak niet nieuw zijn maar terug van weggeweest). Duik er maar eens in.

A van Adidas

Samba’s van Adidas? Nog steeds supercool! Het hele merk is momenteel superhot. Om met je ‘gewone’ daywear te mixen.

B van Bloemenprints, Ballonrokjes en Bermuda’s

Bloemenprints ook voor zomer 2024, maar dit keer zijn ze megagroot en artistiek. Een nieuwigheid zijn de ballonrokjes in jaren ’60 stijl: kort en pittig. Bermuda’s maken een grote comeback, voor de dames én heren.

C van Cilindertassen en Cropped Pants (!)

De tassen voor zomer 2024 worden groter. Minibags gaan uit de mode. Qua vormen gaan we dit seizoen de cilindertas verwelkomen. Een andere nieuwigheid (terug uit het verleden) is cropped pants. Yep, we gaan weer enkels zien (lees: hoogwater)!

D van Doorzichtig

Doorzichtig is de afgelopen jaren nooit uit de mode geweest, maar voor zomer 2024 gaan we op de ‘boudoir’ toer. Het wordt allemaal supervrouwelijk én sexy. Enter Dolce & Gabbana. Hot: de doorzichtige rok.

E van Evergreens

ABC van de modetrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Dior

De witte blouse, de trench coat, de vintage Birkin bag, slingbacks. Je kent er vast zelfs nog meer. Met Evergreens zit je altijd goed!

F van Figure Hugging

Oversized blijft een trend maar langzaam maar zeker komen er weer figure hugging jurken, rokken en topjes in beeld.

G van Girlcore en Getailleerd (blouses en blazers)

De stijlen voor zomer 2024 lopen uiteen maar eentje daarvan is Girlcore. Denk aan strikjes en lintjes. Een andere opvallende trend is de terugkeer van getailleerde blouses en blazers!

H van Heels

Platte schoenen mogen nog steeds maar hakken winnen (weer) aan populariteit. Supercool is de gulden middenweg van de kitten heels.

I van Iconisch

Iconische mode items zijn (en blijven) enorm in trek. Een voorbeeld? Het tweed jasje. Wat ons betreft een must-have item voor je capsule garderobe voor lente zomer 2024.

J van Jeans

Spijkergoed zal nooit uit de mode raken. Ook in lente zomer 2024 gaan we volop denim dragen. Total denim looks blijven hot. Cargo jeans en baggy jeans blijven in de mode én de slim fit komt terug!

K van Kokerrok

Over slim fit gesproken. De silhouetten gaan weer slanker worden. We gaan ook weer aan de kokerrok.

L van Little White Dress

ABC van de modetrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Valentino

Qua lengtes (de L ook van Lengte!) gaan we het komende seizoen werkelijk alles zien. Maxi, midi, mini. In die laatste categorie vallen de Little Whites Dresses. Ze zagen we onder meer bij Versace en Valentino. So cute!

M van Metallics

Afgelopen zomer droegen we al volop zilverkleurige broeken. De metallic trend zet door. Schitter in zilver of goud.

N van No Pants en Nude

No pants. ABC van de modetrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Miu Miu

De N is het komende seizoen een sexy letter. Allereerst staat de N voor No Pants, een trend die we aan Miu Miu te danken hebben. In de wintercollectie droegen de modellen op de catwalk wollen onderbroeken met bijhorende vestjes en pantykousen. Aankomende zomer gaan we de straat op in (heren)zwembroek. De N is ook van een Nude: doorzichtige jurken die dan ook nog eens in huidskleur komen :-) Wie durft!

ABC van de modetrends voor lente zomer 2024. Photo courtesy of Diesel

P van Peach Fuzz (Perzikroze)

Perzikroze (Peach Fuzz) is dé kleur van het jaar 2024 volgens de Amerikaanse kleurspecialist Pantone. Stijlvol en lieflijk. Deze kleur is neutraal genoeg om hem zo ongeveer overal mee te combineren.

Q van Quiet Luxury

Quiet Luxury, Old Money. Iedereen kent het concept inmiddels en misschien kleed je je er ook naar. Het is en blijft een trend. Klassiek en tijdloos met een moderne twist.

R van Rokken

De rok is terug! Jarenlang lag de focus op jurken. Eindelijk worden rokken weer populair. Superleuk want dat betekent… combineren.

S van Slim Fit en Short suits

S van Slim en Slank en Silhouet. We zeiden het al: we gaan onze lichamelijke vormen weer showen (en omarmen!). S ook van Short suits. Ze hangen al in de rekken! Bij lage temperaturen draag je ze met dikke pantykousen en hoge laarzen.

T van Ton sur Ton en Teenslippers

De T staat voor een blijvertje en een comeback. Ton sur ton blijft een (heerlijke) trend want zo’n zelfde kleurtje van top tot teen flatteert iedereen (en dat rijmt nog ook). De comeback is voor teenslippers weggelegd. Ze komen weer terug. Geloof ons!

U van Underwear

Als je een fan bent van doorzichtige kleding, dan zul je je ook in de underwear moeten verdiepen want dat valt soms echt niet mee onder transparante materialen :-)

V van Vrouwelijke Vormen

V van Vrouwelijke Vormen (zie ook de S van Slank Silhouet) maar ook van plastische vormen, van bijna gebeeldhouwde vormen, uitzonderlijke en artistieke vormen. Voor dramatische jurken met draperieën, opbollende volumes, futuristische lijnen.

W van Workwear

Workwear invloeden blijven hun aantrekkingskracht behouden. Cargobroeken, tuinbroeken maar ook spijkergoed met een Amerikaanse westerntwist.

X van XL (maar dan voor de tassen)

Weg met de minibag. De tassen voor lente zomer 2024 zijn maxi. Shoppers en totes zijn in de mode.

Y van You

De Y is – zoals altijd – van You. Kleed je volgens jouw eigen stijl! Die ontwikkel je in de tijd. Staar je niet blind op de modetrends en hol niet overal achteraan.

Z van Zonnig

De quiet luxury trend met zijn ingetogen kleuren mag dan voortduren maar van de zomer gaan we toch echt ook weer voor kleur. Zonnig en zomers! We kijken er nu al naar uit.

