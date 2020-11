Dé kapseltrend voor winter 2020 is: een middenscheiding en een kort paardenstaartje in je nek. Maar laten we de topknot niet vergeten!

De hairstyling trends voor herfst winter 2020 2021 zijn bepaald ingetogen. Het jaar begon goed met geraffineerde kappershoofden in sixties/seventies stijl maar de pandemie deed alles inzakken als een soufflé en uiteindelijk werd de klassieke lage paardenstaart (liefst niet al te lang) met middenscheiding dé kapseltrend voor herfst winter 2020 2021.

Maar laten we de topknot vooral niet vergeten. Het was een verademing om tijdens de afgelopen (vrij treurige) Fashion Weeks weer eens een kapsel met opwaartse bewegingen te zien. Die korte, neerwaartse paardenstaarten – dé actuele haarstylingstrend – mogen dan wel elegant zijn, maar blij word je er niet van.

Een topknot is nonchalant en stemt vrolijk. Opwaartse lijnen maken jong. Maar pas op: een topknot is alleen mooi als-ie uiterst verzorgd is. Want iedere vrouw met lang haar weet dat een topknot het ideale ‘huiskapsel’ is (en vaak genoeg pakt dit kapsel een beetje slonzig uit).

Wil je een goed figuur met die knot bovenop je hoofd slaan, zorg er dan voor dat je haar fris gewassen en goed gestyled is. Neigt je haar naar steil, maakt het dan mooi glad. Krult je haar van nature, zorg er dan voor dat je krullen er glanzend en gezond uitzien. Kortom: een mooie topknot vraagt om gezond en verzorgd haar. Verzorg je haar dus eerst goed en ga er dan voor. Je zult zien dat je er blij van wordt!

Bekijk de kapselfoto’s en laat je inspireren.

