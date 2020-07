Een nieuw seizoen, nieuwe impulsen, nieuwe kapsels. De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 laten een ommekeer zien. En dat werkt ontzettend inspirerend. Na jarenlang te hebben geteerd op beach waves en nonchalante haarstijlen, keren we terug naar kappershoofden met laserscherpe haarsnitten. De hair stylisten duiken terug in het verleden. De seventies vieren hoogtij!

De kapsels bij de modeshow voor herfst winter 2020 2021 bij Borbonese belichamen de allernieuwste haartrends. We keken onze ogen uit. Wat een lijnen, wat een perfectie! Dit is vakmanschap. Met zo’n kapsel ben je op z’n minst avant-gardistisch (al ook ligt in de inspiratiebron in het verleden).

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. De bobkapsels zijn op één lengte geknipt, of trapsgewijs, of met softe rondingen. Drie onderling verschillende haarcoupes met één en dezelfde mood: moderne perfectie.

Hetzelfde geldt voor de haarkleuren. Dit soort kapsels verdragen geen highlight, teasy lights, uitgroei of natuurlijke ogende spoelinkjes. Zowel met je haarsnit als met je haarkleur maak je een statement. Chocoladebruin, seventies blond… Waar je ook voor gaat, doe het goed.

Een uitgesproken haarkleur, een scherpe snit, een superrechte of juist uiterst gelaagde pony. Overdrijf! Deze mood is zo retro dat het waanzinnig modern wordt. Durf jij het aan?

