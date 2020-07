Het Franse modehuis Dior showde zijn allernieuwste collectie in Lecce in Puglia (Italië), een streek die Maria Grazia Chiuri, creatief directeur van Dior, na aan het hart ligt. De modeshow is een ode aan Puglia’s traditionele kunst en vakmanschap. Het is ook een lofzang op het natuurlandschap van deze Zuid-Italiaanse regio.

Op de catwalk showen de allernieuwste creaties tegen de achtergrond van een indrukwekkende lichtarchitectuur. De collectie is een evolutie van de afgelopen Dior collecties. We worden getrakteerd op lange zwierige jurken, beeldig kantwerk, hoge leren korsetten, veterlaarsjes en platte schoenen die er ecologisch verantwoord uitzien (en dat wellicht ook zijn). Etnische invloeden – wellicht geïnspireerd door de smeltkroes van culturen in Puglia – vormen de leidraad in deze collectie.

De modellen dragen kanten hoofddoekjes en wollige gilets over de lange, zwierige jurken. Noemenswaardig zijn ook de fantasieën met ‘schilderingen’ en borduursels van (veld)bloemen en vlinders. Op een natuurlijke manier heeft Chiuri er nog wat spijkergoed met patchwork en tie dye motieven doorheen gefietst, een thema dat we in de afgelopen collecties al tegenkwamen maar dat elke keer weer verder wordt uitgediept.

Voor de avond stuurt Chiuri lange jurken in het zwart of wit de catwalk op, opnieuw met leren details als korsetten of hoge ceintuurs. Het sluitstuk is een doorzichtige oranjegouden jurk met prachtige borduursels van bloemen en dieren.

Hieronder een greep uit de vele creaties. Bekijk de foto’s maar eens. Wij worden wij hebberig van!

