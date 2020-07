Streetstyle mode zomer 2020. Jaren '80 spijkerbroeken

Een streetstyle plaatje van de Fashion Week in Milaan. The beautiful people. Fashionista’s poseren in chique tailleurs, in broekpakken, in blouses met seventies punters, in camel jassen en leren rokken en dan opeens… een total jeans look! Stoer, cool, trendy.

Een spijkerbroek kan net zo goed casual als chic zijn. Stylish of hippie. Alles staat en valt met het model spijkerbroek dat je kiest. De modetrends voor zomer 2020 knipogen naar het verleden. De actuele spijkerbroekentrends vertonen (onder meer) jaren ’80 invloeden.

De jaren ’80 zijn weer helemaal terug in de mode. Dat was tijdens de laatste Fashion Weeks goed te merken. De Eighties drongen in alle aspecten door: van make-up tot haarcoupes (matjes!), van boxy blazers tot wijde spijkerbroeken met hoge tailles. Deze trends bleven niet alleen beperkt tot de catwalks maar kregen letterlijk voet aan de grond op straat.

Meerdere modemeisjes bij de Fashion Weeks kozen voor jaren ’80 spijkerbroeken en combineerden die met spijkerjacks met brede schouders. Welcome back to the Eighties! Inmiddels hebben de jaren ’80 spijkerbroeken ook het grote publiek veroverd. Met zo’n hoge taille spijkerbroek ben je up-to-date.

