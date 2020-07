Streetstyle mode 2020. 3x Minirokken en shorts

Kort is weer terug in de mode! De modetrends voor zomer 2020 omvatten letterlijk alle rok- en broeklengtes. Van minirokken en shorts tot knielange rokken en jurken tot maxi-jurken en lange broeken. De gemakkelijkste lengte is natuurlijk altijd nog: lang. Daarmee ga je op safe. Zelfs de keuze van je schoenen wordt minder belangrijk. Maar voor dat heerlijke, vrijgevochten zomerse gevoel is kort natuurlijk de lengte bij uitstek! Laten we eens kijken hoe we kort stijlvol kunnen dragen.

7 Do’s en do’nts voor het dragen van minirokken en shorts

Do’nt. Draag je shorts of minirok in de zomer NIET met zwarte pantykousen. Zwarte pantykousen zijn achterhaald. Die droegen we in de jaren ’80. Volgens de modetrends voor zomer 2020 dragen we kort met blote benen. En daar valt wel wat voor te zeggen. Het staat fris en jong. En waarom zou je voor kort gaan als je je benen vervolgens bedekt? Do. Te koud voor blote benen? Draag een lang vest of een lange jas (trench coat) over je korte rok of shorts (maar val niet terug op pantykousen). Do. Wees creatief en origineel. Spijkershorts zijn altijd goed, maar er is meer onder de zon. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Do. Zomer 2020 is de zomer van de laarzen. Laarzen zijn de nieuwe sneakers en sandalen. Combineer je minirok of shorts met een paar stoere of seventies boots. Do. Vuistregel: hoe chunkyer (groffer, groter, stoerder) je laarzen, hoe slanker je benen. Do. Vuistregel: kies je korte rok zò dat de zoom nog net het breedste gedeelte van je dijbenen bedekt. Do. Voelt het toch een beetje ongemakkelijk om in het kort over straat te gaan? Knoop een jasje of jack in je middel zoals we dat in de jaren ’80 deden. Deze trend is – in tegenstelling tot zwarte panty’s – weer terug.

We wensen jullie allemaal een mooie en trendy zomer toe!

