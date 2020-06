De haartrends voor lente zomer 2020 laten voor alle haarlengtes dezelfde feeling zien: de kapsels zijn natuurlijk. Laagjes zijn op z’n retour. Volume is een must.

Lieflijk, vrouwelijk, natuurlijk, soft, niet al te gelaagd en met zachte volumes. Dit zijn de sleutelwoorden voor de kapsels voor zomer 2020. Of je nu voor kort haar gaat, voor een halflang kapsel kiest of voor lange manen, de mood is zacht. Scherpe hair cuts zijn uit de mode, undercuts zijn achterhaald, laagjes zijn ‘not done’. De mood is vrijgevochten. Geen strenge lijnen, maar zachte, aaibare lokken.

Voor de korte kapsels betekent dit vooral veel volume. Speelse pony’s geven de korte koppies beweging. Vraag aan je kapper of hij of zij je lokken op een zodanige manier kan knippen dat je extra volume krijgt, met name bovenop je hoofd, zonder dat je kapsel er gelaagd uitziet.

Ook de halflange kapsels zijn soft en beweeglijk. Vermijd strenge bobjes maar ga voor een zachte beweging. Heb je krullen, laat die dan tot zijn recht komen. Laat je inspireren door de coupes uit de jaren ’60 en ’70.

Heb je lange lokken, ga dan voor natuurlijke en speelse kapseltjes zoals we die bij Fendi zagen. Breng je haar omhoog, maak een middenscheiding, draai de haarlokken aan elke kant rond en zet ze vast met een elastiekje zodat je een soort ‘taartjes’ krijgt. Het mag allemaal heel rommelig (lees: natuurlijk) zijn.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en ga voor een ultiem lieflijk zomerkapsel.

