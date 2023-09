Topmodellen tijdens dag 2 van de Paris Fashion Week. Kaia Gerber. Foto Charlotte Mesman

Dinsdag 26 september beet Dior de spits van de Paris Fashion Week voor zomer 2024 af. Op de front row nam een indrukwekkende rij VIPs plaats. Charlize Theron, Pamela Anderson, Wallis Day, Jenna Ortega. En ook een stralende Romee Strijd in een crèmekleurige zomerjurk. Het Nederlandse topmodel worstelde zich met moeite door de vele streetstyle fotografen en fans naar de ingang van de show. Het lukte ons haar voor je vast te leggen.

Topmodellen tijdens dag 2 van de Paris Fashion Week. Romee Strijd. Foto Charlotte Mesman

Ook dag 2 (woensdag 27) was het in Parijs weer een spannende dag. Eén van de hoogtepunten was de modeshow van The Row, van de zusjes Ashley en Mary-Kate Olsen. Nog maar net bij de show aangekomen, zagen we hoe topmodel Kendall Jenner een zij-ingang binnenglipte. Het lukte ons niet haar te fotografen.

Dat kwam pas na de show toen topmodel Kendall, omgeven door bodyguards, weer naar buiten kwam. Even stoppen voor een kiekje was er niet bij. Opkijken was ook een luxe. Er werd het nodige van onze paparazzi kwaliteiten gevergd maar ze werd door ons vereeuwigd :-)

Topmodellen tijdens dag 2 van de Paris Fashion Week. Kendall Jenner. Foto Charlotte Mesman

Kendall droeg een groene trench coat in een zwarte midi rok met daaronder zwarte mocassins.

Topmodellen tijdens dag 2 van de Paris Fashion Week. Kaia Gerber. Foto Charlotte Mesman

Net voordat Kendall Jenner naar buiten kwam, liet ook Kaia Gerber zich zien. De dochter van supermodel Cindy Crawford droeg een grijs broekpak met daaronder een zwarte polo en een zwarte zonnebril met VIP allure. In haar oren zwarte hangers met goudkleurige details.

Topmodellen tijdens dag 2 van de Paris Fashion Week. Kaia Gerber. Foto ADVERSUS

