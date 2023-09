4x Pittige korte kapsels voor zomer 2024

Korte kapsels voor zomer 2024. Model: Greta Hofer. Foto: Charlotte Mesman

De Paris Fashion Week voor zomer 2024 is in volle gang en wij leggen de streetstyle mode en modellen na afloop van de modeshows voor je vast. Om ideeën van op te doen voor je eigen mode look maar ook je kapsel. Bij de modeshow van Andries van Noten stuitten we op ongewoon veel modellen met korte kapsels voor zomer 2024.

Korte kapsels voor zomer 2024

Korte kapsels voor zomer 2024. Model: Roxane Plaza. Foto: Charlotte Mesman

Veel korte kapsels die we op de catwalks voor zomer 2024 te zien krijgen, zijn een moderne interpretatie van de klassieke pixie cut. De hedendaagse twist zit ‘m in de androgyne stijl zoals de bakkebaarden.

Korte kapsels voor zomer 2024. Model: Greta Hofer. Foto: Charlotte Mesman

Veel korte kapsels komen verder met een pony. Die kan heel kort en rafelig zijn zoals die van het Oostenrijkse model Greta Hofer en het Franse model Roxane Plaza. Maar je kunt ook voor een langere pony kiezen als Alix Bouthors, ook uit Frankrijk, die haar pony tot op de wenkbrauwen en dan ook nog eens met krullen draagt.

Korte kapsels voor zomer 2024. Model: Alix Bouthors. Foto: Charlotte Mesman

Een ander detail dat we tegenwoordig vaak tegenkomen en dat je korte kapsel heel modern maakt, is wat langer haar in de nek dat heel ondeugend uitspringt. Het is net geen matje maar het komt er toch wel heel erg in de buurt. Je zou het ook een korte shag kunnen noemen. Dit soort korte kapsels, zoals die van Alix en ook Rolf, zijn op dit moment ook heel populair.

Korte haarcoupe met langer haar in de nek. Model: Rolf. Foto: Charlotte Mesman

Anders dan in voorgaande seizoenen is het haar bovenop het hoofd minder lang en soms zelfs heel gelaagd en kort geknipt. Ook dit is weer een kwestie van smaak.

Intense haarkleuren

Korte kapsels lenen zich verder heel goed voor een uitgesproken haarkleur. Je kunt (veel) lichter of juist donkerder gaan dan je eigen haarkleur. Dit versterkt je korte haarcoupe. Je haar zal van het verven minder te lijden hebben omdat het regelmatig wordt geknipt.

Deze kapsels staan iedereen goed, ook als je niet meer zo jong bent. Zoals je ziet, kun je er alle kanten mee op. Je kunt voor meer of minder laagjes gaan. Stem je korte kapsel af op jouw gezicht.

