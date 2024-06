Korte en halflange kapsels om je door te laten inspireren. Foto ADVERSUS

De haartrends voor zomer 2024 laten weer van alles zien. Halflange kapsels blijven een topper maar ook korte kapsels doen mee. Er zijn zoveel stijlen en mogelijkheden dat het bijna onmogelijk is om er rode lijnen in te ontdekken.

Korte en halflange kapsels

Het aantal soorten korte en halflange kapsels voor zomer 2024 is enorm. Alleen al de hoeveelheid verschillende bob kapsels is indrukwekkend. De bubble bob met een ronde bubbelvorm, de Nirvana cut à la Kurt Cobain, de mob bob met zachte waves maar een rechte snit, de bell bottom bob met naar buiten geföhnde punten en retro mood, de French bob, de Italian bob, de blunt bob, de grunge bob, de kitty bob met laagjes rond het gezicht en een gerafelde pony. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Qua korte kapsels zien we de trixie, dat is een pixie cut met meer beweging, de mixie en wat al niet meer. Ook in de schouderlange kapsels is van alles gaande. Daar gaan we vooral met lagen spelen en ook die zien we weer in talloze varianten voorbijkomen. Van jaren ’90 lagen tot shags, van halflange kapsels met mullets tot face framing layers.

Omdat het allemaal niet meer bij te houden en te beschrijven is, hebben we er vandaag voor gekozen om een paar kapsels van modellen uit te lichten. We nemen niet de benaming en omschrijving maar de kapsels zelf als uitgangspunt om je bij te praten over de haartrends en kapsels voor zomer 2024.

Het korte kapsel van Kaat Schaerlaekens

Korte en halflange kapsels om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Het korte kapsel van Belgisch model Kaat Schaerlaekens is een vrij klassieke pixie cut met een zachte afwerking. De pony is wat langer, het haar bovenop korter zodat het kruintje ondeugend opspringt, de oren zijn vrij en het haar in de nek is wat langer. Dit korte kapsel staat iedereen goed.

Het korte kapsel van Sihana Shalaj

Het korte kapsel van Sihana Shalaj. Foto Charlotte Mesman

Het kapsel van Sihana Shalaj, model uit Kosovo, is langer dan dat van Kaat. Het haar is in lange lagen geknipt en wordt achter de oren gedragen. In de nek eindigt het haar in een soort lange mullet. Sihana draagt het haar meestal in een zijscheiding met een lange lok.

Het kaaklange kapsel van Dana Smith

Korte en halflange kapsels om je door te laten inspireren. Foto Charlotte Mesman

Het Britse model Dana Smith draagt haar sluike haar op kaaklengte. Het is recht en bot afgeknipt. Dana draagt het meestal heel simpel met een middenscheiding. Het haar is lang genoeg om het achter de oren te dragen.

De shag van Mica Argañaraz

De shag van Mica Argañaraz. Foto Charlotte Mesman

Iedereen kent inmiddels de shag van het Argentijnse topmodel Mica Argañaraz. Heb je krullen of slag in je haar dan kun je je aan dit spannende kapsel wagen. Mica draagt het met een lange pony met slag. Dit is een kapsel met een heerlijk zomerse uitstraling.

