Wat hebben stijliconen als Kate Moss, Bella Hadid, Sienna Miller en Mary-Kate Olsen, maar ook een ontwerpster als Stella McCartney, met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal hun eigen stijl. Logisch zou je zeggen. Daarom zijn het ‘stijliconen’. En toch is het even goed om erbij stil te staan.

Stijlgeheimen

‘Wat willen we eigenlijk van de stijliconen?‘ vroeg ik me onlangs af toen ik een partyfoto van weleer van toen superhot model Agyness Dean mij onder ogen kwam en ik haar look die nog steeds eigentijds is tot in de details bestudeerde? Ze droeg een spijkerbroek, een geruite blazer en een megaformaat Louis Vuitton-tas. ‘Er net zo uitzien zoals zij? Is dat wat ik wil? Een kopie worden van Kate en Bella, van Agyness, van Sienna en Mary-Kate?‘ Met de beste wil van de wereld zal dat niet lukken. Ik zie er heel anders uit. Ik ben niet Kate of Agyness. En ook niet Gigi of Hailey.

Waarom bestudeer ik de stijlicoonfoto’s (van toen en nu) dan met zoveel aandacht? Is er een andere reden? ‘Ja‘, besefte ik me, ‘Ik probeer hun hun stijlgeheim te ontfutselen, hun geheim te ontrafelen.‘ En zo moeilijk is dat eigenlijk niet. Deze vrouwen hebben gewoon hun eigen stijl. Simple as that.

Zo word je je eigen stijlicoon

Wil ikzelf de uitstraling van een stijlicoon hebben, dan zal ik dus mijn eigen stijl moeten ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Aandachtige bestudering van de stijliconen in de tabloids maar ook van de modellen backstage bij de shows (ja, ook zij hebben ‘het’) leverde de volgende self made ‘regeltjes’ op:

Volg de trends van het moment niet letterlijk, maar interpreteer ze op jouw eigen manier. Don’t be a fashion victim

Ken je je eigen stijl niet, sla er dan fotoalbums van vroeger op na. Wat vond je mooi als kind, als jong meisje? Probeer deze ’toon’/’stijl’ terug te brengen in je kledingstijl van nu.

Shop met intuïtie. Laat je leiden door je eigen smaak, en niet die van vriendinnen of winkelpersoneel. Ga voor dat kledingstuk dat je spontaan, in een impuls, mooi vindt.

Combineer items van vorige seizoenen met up-to-date items. Juist de mix maakt jouw outfit bijzonder

Wees niet bang om er anders dan anderen uit te zien!

Een eigen stijl hebben, betekent natuurlijk wel: je stijlvol kleden. Om stijlvolle outfits in je eigen stijl bij elkaar te halen, moet je nadenken. Doe dat, maar zorg ervoor dat het geheel er uiteindelijk uitziet alsof je het zo ‘even snel’ bij elkaar geraapt hebt. Voorbeelden: draag een mooi jasje op een spijkerbroek; draag je een cocktailjurk, houd je haar dan eenvoudig; draag een mooie broek met een simpel t-shirt (en een superaccessoire!).

Neem je tijd om de verschillende kledingstukken uit je kast met elkaar te combineren.

Kleed je alleen voor jezelf, niet voor anderen, en zeker niet voor de mannen! (Juist als je jezelf bent en je eigen stijl volgt, ben je aantrekkelijker)

Verzorg jezelf tot in de puntjes (anders kun je er nooit stijvol uitzien maar ook uit respect voor jezelf), maar zorg ervoor dat het er niet ‘overdone’ uitziet.

Geloof in je eigen stijl, of anderen het nu mooi vinden of niet. Draag je outfits met overtuiging. Jij bent je eigen stijlicoon.

